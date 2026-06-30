En Córdoba, Los Pumas afilan sus garras para el inicio del Nations Championship

El Nations Championship debutará en su primera edición en este mes de julio. Las mejores selecciones del mundo de rugby, donde están incluidos Los Pumas, competirán en un torneo que enfrentará al hemisferio norte con el sur.

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Para las tres primeras fechas estarán convocados, en la Selección Argentina de Rugby, los mendocinos: Luciano Asevedo y Rodrigo Isgró.

La Selección Argentina de Rugby denominada Los Pumas tendrá durante este mes tres partidos. El sábado 4 de julio desde las 16.30 en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba recibe a Escocia.

Después, el sábado 11 de julio en la ciudad de San Juan, Los Pumas jugarán ante Gales y la tercera fecha o ronda finalizará con el partido, que sostendrán la Selección Argentina de rugby ante su similar de Inglaterra, el sábado 18 de julio en el estadio Único de Santiago del Estero.

La competencia estará dividida en seis etapas: tres partidos en julio y otros tres en noviembre, antes de culminar con un fin de semana de Finales, un evento único que definirá al gran campeón y el dominio entre los hemisferios cada dos años.

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¿En qué consiste el certamen?

En el Nations Championship, cada punto, cada resultado y cada partido importa para todos los equipos. Reunirá a doce seleccionados con los mejores jugadores del planeta, todos compitiendo por conquistar el nuevo título del rugby mundial.

Las uniones y federaciones de las Seis Naciones —Inglaterra, Francia, Irlanda, Italia, Escocia y Gales— representarán al hemisferio norte.

Se enfrentarán a un grupo del hemisferio sur compuesto por las naciones del SANZAAR: Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, junto a dos equipos invitados: Japón y Fiji.

Las históricas rivalidades entre el norte y el sur, junto con el orgullo de cada país, están en el corazón del rugby internacional. El novedoso formato del Nations Championship busca potenciar esas pasiones y las lleva a un escenario global para que jugadores y aficionados las disfruten por igual.