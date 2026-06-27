27 de junio de 2026 - 14:51

Los Pumitas tuvieron un comienzo demoledor en el Mundial, aplastaron a Estados Unidos

Con los mendocinos Federico Serpa y Bautista Salinas como los titulares, el seleccionado argentino juvenil fue ampliamente superior en Tbilisi y se impuso por 78-14 en su debut en el Mundial de Georgia.

Con una actuación sólida de principio a fin, Los Pumitas resolvieron el partido en el primer tiempo y estiraron la diferencia en el complemento.

Con una actuación sólida de principio a fin, Los Pumitas resolvieron el partido en el primer tiempo y estiraron la diferencia en el complemento.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Desde los primeros minutos, el equipo mostró superioridad física, intensidad en el contacto y precisión para capitalizar los espacios. El dominio territorial rápidamente se tradujo en puntos y marcó el rumbo del encuentro.

El mendocino Federico Serpa

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El mendocino Federico Serpa marc&oacute; uno de los primeros try.

El mendocino Federico Serpa marcó uno de los primeros try.

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Un primer tiempo que definió todo

Tras algunos ataques iniciales, Argentina abrió el marcador con el try de Bautista Benavides, convertido por Federico Serpa Laporte. A partir de ahí, el equipo creció en confianza y comenzó a encontrar cada vez más facilidades en defensa rival.

Pedro Coll, Manuel Cuneo Camargo y Tomás Dande ampliaron la diferencia en una ráfaga ofensiva, mientras que Serpa Laporte volvió a apoyar antes del descanso. El cierre de la primera mitad tuvo el sello de Simón Pfister, que coronó una actuación sólida para dejar el parcial 40-0.

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Los Pumitas vapulearon a Estados Unidos

Los Pumitas vapulearon a Estados Unidos

Sin freno en el complemento

Lejos de relajarse, Los Pumitas mantuvieron la intensidad en el segundo tiempo y rápidamente volvieron a marcar diferencias. Benjamín Ordiz apoyó apenas reanudado el juego y Pfister volvió a aparecer para firmar su segundo try de la tarde.

Bautista Lescano también se sumó al marcador en una etapa donde Argentina siguió dominando en todas las facetas del juego y amplió aún más la ventaja sin perder el control del desarrollo.

Descuento rival y cierre contundente

Estados Unidos logró descontar con dos tries de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder, aprovechando además una amarilla a Nicolás Cambiasso. Sin embargo, el dominio argentino nunca estuvo en discusión.

Pfister completó su hat-trick, Ramón Fernández Miranda apoyó otro try y Juan Preumayr cerró la goleada para sellar el 78-14 final.

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Los Pumitas vencieron a Estados Unidos.

Los Pumitas vencieron a Estados Unidos.

Un debut que ilusiona y una prueba mayor por delante

Con 12 tries apoyados y una actuación colectiva muy sólida, Los Pumitas dejaron una imagen convincente en su estreno mundialista. El equipo mostró potencia, dinámica y eficacia ofensiva, tres factores que explican la amplitud del resultado.

Ahora, el desafío será mayor: el próximo jueves 2 de julio enfrentarán a Irlanda, uno de los rivales más exigentes del Grupo C, en un partido que empezará a marcar el verdadero nivel del conjunto argentino en el torneo.

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