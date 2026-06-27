Los Pumitas tuvieron un comienzo demoledor en el Mundial, aplastaron a Estados Unidos

Los Pumitas arrancaron su participación en el Mundial Juvenil de rugby de Georgia con una actuación contundente y sin sobresaltos . En el Avchala Stadium de Tbilisi, el seleccionado argentino superó ampliamente a Estados Unidos por 78-14, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo C.

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Desde los primeros minutos, el equipo mostró superioridad física, intensidad en el contacto y precisión para capitalizar los espacios. El dominio territorial rápidamente se tradujo en puntos y marcó el rumbo del encuentro.

Tras algunos ataques iniciales, Argentina abrió el marcador con el try d e Bautista Benavides, convertido por Federico Serpa Laporte. A partir de ahí, el equipo creció en confianza y comenzó a encontrar cada vez más facilidades en defensa rival.

La palabra de Federico Serpa, luego del triunfo ante Estados Unidos. #SomosLosPumitas pic.twitter.com/ZjWyNE2jsE

El mendocino Federico Serpa marcó uno de los primeros try.

Pedro Coll, Manuel Cuneo Camargo y Tomás Dande ampliar on la diferencia en una ráfaga ofensiva, mientras que Serpa Laporte volvió a apoyar antes del descanso. El cierre de la primera mitad tuvo el sello de Simón Pfister, que coronó una actuación sólida para dejar el parcial 40-0.

Lejos de relajarse, Los Pumitas mantuvieron la intensidad en el segundo tiempo y rápidamente volvieron a marcar diferencias. Benjamín Ordiz apoyó apenas reanudado el juego y Pfister volvió a aparecer para firmar su segundo try de la tarde.

Bautista Lescano también se sumó al marcador en una etapa donde Argentina siguió dominando en todas las facetas del juego y amplió aún más la ventaja sin perder el control del desarrollo.

Descuento rival y cierre contundente

Estados Unidos logró descontar con dos tries de Sialeafuhia Ofa y Gavin Holder, aprovechando además una amarilla a Nicolás Cambiasso. Sin embargo, el dominio argentino nunca estuvo en discusión.

Pfister completó su hat-trick, Ramón Fernández Miranda apoyó otro try y Juan Preumayr cerró la goleada para sellar el 78-14 final.

image Los Pumitas vencieron a Estados Unidos. @lospumitasarg

Un debut que ilusiona y una prueba mayor por delante

Con 12 tries apoyados y una actuación colectiva muy sólida, Los Pumitas dejaron una imagen convincente en su estreno mundialista. El equipo mostró potencia, dinámica y eficacia ofensiva, tres factores que explican la amplitud del resultado.

Ahora, el desafío será mayor: el próximo jueves 2 de julio enfrentarán a Irlanda, uno de los rivales más exigentes del Grupo C, en un partido que empezará a marcar el verdadero nivel del conjunto argentino en el torneo.