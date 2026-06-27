Colapinto lamentó el error en Austria, pero confía en remontar: "Hay que trabajar para tener un mejor día"

Franco Colapinto no ocultó su decepción luego de finalizar 16° en el Gran Premio de Austria de F1 . El piloto argentino de Alpine reconoció que el despiste sufrido en la curva 1 durante su último intento en la Q2 condicionó por completo su resultado y lo dejó sin posibilidades de pelear por un lugar más adelante en la grilla.

Al finalizar la sesión, el pilarense admitió que el equipo había dado un paso adelante respecto al viernes y consideró que existían argumentos para aspirar a una mejor posición.

"Una pena. El auto andaba bien, creo que estamos un poco mejor que ayer . Estamos más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy", expresó.

Colapinto explicó que el incidente ocurrió cuando intentaba exprimir al máximo el rendimiento de los neumáticos nuevos en la vuelta decisiva. "Me equivoqué en la curva 1. Entré muy fuerte y no sé si bloqueé atrás o qué pasó. No pude cerrar la vuelta y es una lástima", señaló.

Franco Colapinto no ocultó su malester, pero también se mostró optimista con el rendimiento de su máquina.

El argentino recordó que había logrado superar la Q 1 con una buena actuación y que incluso el primer intento de la Q2, realizado con neumáticos usados, había dejado sensaciones positivas. Sin embargo, el despiste en el momento clave terminó por condenar su clasificación.

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“Me equivoqué en la T1, creo que frené un poco fuerte y bloqueé atrás. Tuve un snap muy grande, por lo que no pude hacer vueltas en la Q2.”



“Una lástima. Creo que en la Q1 estábamos, dentro de todo, bien, pero después no fue una buena Q2.” pic.twitter.com/7akgzq1QzO — 43 (@ColapintoFiles) June 27, 2026

Confianza en el ritmo del Alpine

Más allá del resultado, Colapinto rescató el funcionamiento del A526 durante las prácticas y cree que el comportamiento del auto en tandas largas puede ser una herramienta para avanzar posiciones en la competencia. "En carrera íbamos bien. Creo que va a haber más oportunidades. Ahora hay que trabajar para mañana y tratar de tener un mejor día", resumió.

79318c2cef87b5f328c494f3a6162234ab0b3e40w Franco Colapinto EFE

La expectativa dentro de Alpine pasa por aprovechar una estrategia adecuada y el buen ritmo mostrado durante el fin de semana para recuperar terreno en un circuito que suele ofrecer opciones de sobrepaso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2070881496412373095&partner=&hide_thread=false ¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.



Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UY57XqitiX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Cómo quedó la clasificación en Spielberg

Colapinto había sellado su pase a la Q2 gracias a una vuelta de 1:07.894 que lo ubicó 11°, incluso por delante de su compañero Pierre Gasly. Ya en la segunda tanda, marcó un primer registro con neumáticos usados, pero no pudo completar su intento definitivo tras perder el control del auto.

Gasly quedó muy cerca de acceder a la Q3 y largará desde la 11ª posición, mientras que George Russell se quedó con la pole position luego de una clasificación que terminó envuelta en polémica. El británico marcó el mejor tiempo pese a completar su vuelta bajo banderas amarillas tras el accidente de Max Verstappen, aunque finalmente los comisarios decidieron validar el registro.

La carrera, el próximo desafío

Con el 16° puesto de partida, el gran objetivo de Colapinto será avanzar posiciones desde el inicio y aprovechar el ritmo que mostró el Alpine en condiciones de carrera. El Gran Premio de Austria se disputará este domingo desde las 10 hs(hora argentina) sobre un total de 71 vueltas en el Red Bull Ring