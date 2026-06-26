La Selección Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Albiceleste enfrenta al humilde equipo de Jordania este sábado a las 23 horas, en el AT&T Stadium de Arlington.

La Selección Argentina continúa su periplo por el Mundal 2026 este sábado desde las 23 horas, ante la débil Selección de Jordania. Ya clasificado en primer lugar, el cuadro nacional juega sólo para cumplir. Será en el AT&T Stadium de Arlington, con el arbitraje de István Kovács de Rumania.

Después de dos victorias sin miramientos ante Argelia y Austria, con actuaciones memorables de su capitán y figura Lionel Messi, la Albiceleste cierra la fase inicial del Grupo J solamente para completar el calendario, mientras prepara su partido correspondiente a los 16vos de final de la competencia que defiende como vigente campeón.

Hinchas de la Selección Argentina Pensando más en lo que viene que en el desafío ante Jordania, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió darle descanso a la mayoría de los titulares, dándole así la chance a jugadores que no están sumando muchos minutos y quieren mostrarse. Será una especie de banco de pruebas de cara a los desafíos de eliminación directa que se vienen.

Jordania, por su parte, no tiene chances de clasificar y se despedirá de la Copa del Mundo ante el actual monarca. En su debut perdió 3 a 1 ante Austria con el gol de Ali Alowan, y en la segunda jornada perdió 2 a 1 con Argelia, en un duelo donde anotó el volante Nizar Al Rashdan.

Argelia le ganó 2-1 a Jordania Argelia le ganó 2-1 a Jordania EFE Más allá del rival, y de la poca importancia del encuentro, siempre es importante ver a la Selección Argentina en un Mundial. Mucho más si se trata de los últimos partidos del mejor futbolista de todos los tiempos. El show está preparado para una nueva presentación de la Albiceleste.