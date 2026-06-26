26 de junio de 2026 - 23:26

La Selección Argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Albiceleste enfrenta al humilde equipo de Jordania este sábado a las 23 horas, en el AT&T Stadium de Arlington.

La Selección Argentina enfrenta a Jordania

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Después de dos victorias sin miramientos ante Argelia y Austria, con actuaciones memorables de su capitán y figura Lionel Messi, la Albiceleste cierra la fase inicial del Grupo J solamente para completar el calendario, mientras prepara su partido correspondiente a los 16vos de final de la competencia que defiende como vigente campeón.

Hinchas de la Selección Argentina

Pensando más en lo que viene que en el desafío ante Jordania, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió darle descanso a la mayoría de los titulares, dándole así la chance a jugadores que no están sumando muchos minutos y quieren mostrarse. Será una especie de banco de pruebas de cara a los desafíos de eliminación directa que se vienen.

Jordania, por su parte, no tiene chances de clasificar y se despedirá de la Copa del Mundo ante el actual monarca. En su debut perdió 3 a 1 ante Austria con el gol de Ali Alowan, y en la segunda jornada perdió 2 a 1 con Argelia, en un duelo donde anotó el volante Nizar Al Rashdan.

Argelia le ganó 2-1 a Jordania
Argelia le ganó 2-1 a Jordania

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Más allá del rival, y de la poca importancia del encuentro, siempre es importante ver a la Selección Argentina en un Mundial. Mucho más si se trata de los últimos partidos del mejor futbolista de todos los tiempos. El show está preparado para una nueva presentación de la Albiceleste.

Probables formaciones de la Selección Argentina - Jordania:

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi. DT: Jamal Sellami.

Datos del partido:

Estadio: AT&T Stadium de Arlington

Árbitro: István Kovács

Hora: 23

TV: DSports, TyCSports, Telefé, TV Pública, Disney+

Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Jordania:

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