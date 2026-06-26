Inglaterra necesita ganarle a Panamá para ser primero y quedar en el cuadro de Argentina: hora, TV, formaciones

El cuadro de Europa enfrenta al débil Panamá, que está eliminado y sin puntos, en el MetLife Stadium de New Jersey. Es este sábado a las 18 horas.

En el marco de la última fecha de la fase inicial del Mundial 2026, Inglaterra juega ante Panamá este sábado a las 18 horas. Se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey con arbitraje de Abdulrahman Al-Jassim. Si ganan, los Tres Leones irán del lado del cuadro de la Selección Argentina.

Los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel llegan a este tercer duelo clasificados a la siguiente instancia producto de la importante victoria por 4 a 2 ante Croacia, y el magro empate 0 a 0 frente a Ghana. A partir de los resultados obtenidos, todavía no logró asegurar pasar primera de su zona, su principal objetivo de esta primera etapa de la competencia. Para eso, tendrá que superar a la débil Panamá, o esperar a que Croacia no triunfe ante Ghana.

Inglaterra - Croacia, por el Mundial 2026 Inglaterra - Croacia, por el Mundial 2026 EFE / Mariscal En caso de conseguir la victoria y seguir en carrera como el mejor del Grupo L, Inglaterra quedaría emparejada con uno de los mejores terceros (por ahora, el rival sería Senegal). Luego, chocaría con el ganador de México y Ecuador (puede cambiar el equipo) en octavos de final, y con Brasil en una hipotética serie de cuartos.

Si todo eso ocurre, y la Selección Argentina continúa pasando, ambos se medirían en la semifinal del Mundial. Todo este prematuro vaticinio puede quedar sin validez en caso de que los Tres Leones se metan segundos, lo que los llevaría al otro lado del cuadro.

Panamá, por su parte, perdió las dos primeras presentaciones por la mínima diferencia, por lo que no tiene goles ni puntos. En cuanto a la tabla de mejores terceros, ya no tiene chances por el desempate olímpico. Así, buscará despedirse con un triunfo que sería histórico.