Bellingham fue elegido figura... y lo discutió en vivo: "No lo merecía"

Ghana le cerró todos los caminos a Inglaterra, y empataron 0 a 0 en un duelo aburrido

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Lejos de sonreír para la foto o agradecer el reconocimiento, el mediocampista fue directo frente a los micrófonos y dejó una frase que sorprendió a todos. “Para ser honesto, no lo merecía. Probablemente debería haber sido para uno de ellos, que defendieron muy bien”, lanzó sin demasiados rodeos.

El volante del Real Madrid n o solo discutió el premio, sino que también leyó el partido con tono crítico. Inglaterra tuvo la pelota, pero no encontró cómo romper el bloque de Ghana. “ Fue difícil meterse en el juego”, reconoció, en una frase que resumió el trámite.

Bellingham se mostró entre el récord y la autocrítica tras otro empate de Inglaterra frente a Ghana sin goles.

Del otro lado, el equipo africano hizo su negocio. Ordenado, disciplinado y sin regalar espacios, sostuvo el empate durante los 90 minutos. Bellingham no dudó en reconocerlo: “Ellos jugaron para eso, para el empate. Hicieron un gran trabajo”.

Más allá del resultado, el encuentro tuvo un valor simbólico para Bellingham: alcanzó los 50 partidos con la selección inglesa a los 22 años y 359 días , convirtiéndose en el más joven en lograrlo. Superó así a Wayne Rooney, además de otros nombres históricos como Michael Owen, Raheem Sterling y Bukayo Saka .

Sin embargo, sus números ante Ghana fueron discretos: 67 minutos jugados, sin remates al arco y apenas un pase clave, lo que refuerza su propia autocrítica respecto al premio recibido.

d9f9f715dc7df67184962ab097e65f5a70da4624w Inglaterra vs Ghana EFE

Inglaterra, otra vez con dudas

El equipo inglés volvió a mostrar una cara conocida: dominio estéril y poca claridad en ataque. Ni los intentos de Harry Kane ni los cambios de Thomas Tuchel lograron romper el cero.

El resultado dejó a ambos con cuatro puntos en el Grupo L, pero con sensaciones bien distintas.

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Un premio que no lo convenció

El dato curioso de la noche fue el cierre: Bellingham terminó elegido figura del partido, pero lo discutió públicamente apenas terminó el encuentro.

Una rareza para una selección que no termina de despegar y que otra vez se fue del campo con más preguntas que respuestas.