Bellingham fue elegido figura... y lo discutió en vivo: "No lo merecía"

Inglaterra no pasó del 0 a 0 frente a Ghana y, para completar una noche incómoda, Jude Bellingham terminó siendo elegido Mejor Jugador del Partido. El problema es que ni él mismo estuvo de acuerdo ni se reconoció como figura del encuentro . Un empate que dejó a ambos equipos igualados en el Grupo L del Mundial 2026.
Lejos de sonreír para la foto o agradecer el reconocimiento, el mediocampista fue directo frente a los micrófonos y dejó una frase que sorprendió a todos. “Para ser honesto, no lo merecía. Probablemente debería haber sido para uno de ellos, que defendieron muy bien”, lanzó sin demasiados rodeos.
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Bellingham se mostró entre el récord y la autocrítica tras otro empate de Inglaterra frente a Ghana sin goles.
EFE
Bellingham, sin filtro
El volante del Real Madrid no solo discutió el premio, sino que también leyó el partido con tono crítico. Inglaterra tuvo la pelota, pero no encontró cómo romper el bloque de Ghana. “Fue difícil meterse en el juego”, reconoció, en una frase que resumió el trámite.
Ghana, cerrado y efectivo
Del otro lado, el equipo africano hizo su negocio. Ordenado, disciplinado y sin regalar espacios, sostuvo el empate durante los 90 minutos. Bellingham no dudó en reconocerlo: “Ellos jugaron para eso, para el empate. Hicieron un gran trabajo”.
Un récord histórico en silencio
Más allá del resultado, el encuentro tuvo un valor simbólico para Bellingham: alcanzó los 50 partidos con la selección inglesa a los 22 años y 359 días, convirtiéndose en el más joven en lograrlo. Superó así a Wayne Rooney, además de otros nombres históricos como Michael Owen, Raheem Sterling y Bukayo Saka.
Sin embargo, sus números ante Ghana fueron discretos: 67 minutos jugados, sin remates al arco y apenas un pase clave, lo que refuerza su propia autocrítica respecto al premio recibido.
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Inglaterra, otra vez con dudas
El equipo inglés volvió a mostrar una cara conocida: dominio estéril y poca claridad en ataque. Ni los intentos de Harry Kane ni los cambios de Thomas Tuchel lograron romper el cero.
El resultado dejó a ambos con cuatro puntos en el Grupo L, pero con sensaciones bien distintas.
Un premio que no lo convenció
El dato curioso de la noche fue el cierre: Bellingham terminó elegido figura del partido, pero lo discutió públicamente apenas terminó el encuentro.
Una rareza para una selección que no termina de despegar y que otra vez se fue del campo con más preguntas que respuestas.