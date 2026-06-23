23 de junio de 2026 - 20:01

Conmoción en Francia: Deschamps deja el equipo por el fallecimiento de su madre

En medio de un gran presente deportivo, Francia recibió una noticia dolorosa: Didier Deschamps dejó la concentración mundialista por razones familiares.

El entrenador de la Selección de Francia abandonó la concentración y viajó a Europa debido al fallecimiento de su madre este martes.&nbsp;

El entrenador de la Selección de Francia abandonó la concentración y viajó a Europa debido al fallecimiento de su madre este martes. 

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
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La información fue confirmada oficialmente por la Federación Francesa de Fútbol, que comunicó la muerte de Ginette Deschamps, de 87 años. Tras conocer la noticia, el entrenador emprendió viaje hacia Francia para acompañar a su familia y participar de las ceremonias de despedida.

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El entrenador franc&eacute;s junto a Ousmane Dembele durante el encuentro frente a Irak.&nbsp; &nbsp;

El entrenador francés junto a Ousmane Dembele durante el encuentro frente a Irak.

Francia deberá afrontar un partido clave sin su entrenador

Como consecuencia de esta situación, Deschamps no dirigirá las prácticas previas al encuentro frente a Noruega ni estará presente en el banco de suplentes durante el compromiso correspondiente a la última jornada del Grupo I.

El seleccionado francés se jugará el liderazgo de la zona en ese encuentro, luego de haber conseguido victorias en sus dos primeras presentaciones del torneo. Pese a tener asegurada la clasificación, el objetivo ahora pasa por finalizar la fase de grupos en lo más alto.

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El DT de Francia, Didier Deschamps, dando indicaciones durante el encuentra frente a Irak.&nbsp;

El DT de Francia, Didier Deschamps, dando indicaciones durante el encuentra frente a Irak.

Guy Stephan asumirá el mando de manera interina

Ante la ausencia del entrenador, la conducción del equipo quedará en manos de Guy Stephan, histórico colaborador de Deschamps dentro del cuerpo técnico.

La decisión fue consensuada entre el seleccionador y las autoridades de la federación, que respaldaron el esquema de trabajo previsto para estos días mientras esperan el regreso del entrenador una vez superado el difícil momento familiar.

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Deschamps, el entrenador franc&eacute;s junto a Mbapp&eacute; a quien felicit&oacute; por sus goles.&nbsp;

Deschamps, el entrenador francés junto a Mbappé a quien felicitó por sus goles.

El mensaje de apoyo de la Federación

En el comunicado difundido este martes, la Federación Francesa expresó sus condolencias y acompañamiento hacia Deschamps y sus seres queridos.

Desde la entidad remarcaron que todo el entorno de la selección se encuentra a disposición del entrenador y enviaron un mensaje de respaldo en medio de una situación que conmocionó al grupo en plena disputa de la Copa del Mundo.

Mientras Francia intenta sostener su buen rendimiento dentro de la cancha, el plantel deberá afrontar los próximos días con una motivación extra: acompañar a su entrenador en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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