23 de junio de 2026 - 18:43

River va por Giovani Lo Celso: Coudet ya lo llamó y el volante analiza su futuro tras el Mundial

Mientras la Selección Argentina avanza a paso firme en la Copa del Mundo, el Millonario trabaja en el mercado de pases y apunta a sumar al mediocampista rosarino como una de las grandes apuestas para reforzar el plantel.

El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Con las incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri ya encaminadas, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet pretende sumar nuevas alternativas de jerarquía para afrontar el segundo semestre. En ese contexto, apareció un nombre que entusiasma a los hinchas: Giovani Lo Celso.

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El jugador ha tenido una buena temporada en el Betis, donde ayud&oacute; a la clasificaci&oacute;n de su equipo para la Champions League.

El jugador ha tenido una buena temporada en el Betis, donde ayudó a la clasificación de su equipo para la Champions League.

El llamado que alimentó la expectativa

Durante las últimas horas, el entrenador millonario se comunicó con el mediocampista surgido de Rosario Central para expresarle su interés y conocer su predisposición de cara a una eventual negociación.

Según trascendió, la respuesta inicial del futbolista fue positiva. Si bien todavía no existe una oferta formal ni conversaciones avanzadas entre los clubes, en Núñez consideran que el visto bueno del jugador es un paso importante para evaluar una futura ofensiva.

Más allá del interés de River, la operación está lejos de resultar simple. Lo Celso viene de una buena temporada en Betis, donde colaboró para la clasificación del equipo español a la próxima edición de la Champions League.

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Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso

Una negociación que no parece sencilla

Además, las recientes negociaciones entre ambas instituciones por Nelson Deossa dejaron un escenario delicado, motivo por el cual la dirigencia millonaria analiza cuidadosamente los próximos movimientos antes de iniciar gestiones formales.

Por el lado del entorno del futbolista también reina la cautela. La prioridad actual está puesta en el Mundial y cualquier decisión sobre su carrera quedará para después de la competencia.

A la espera de una oportunidad en la Selección

Hasta el momento, Lo Celso todavía no sumó minutos en la Copa del Mundo. El volante permaneció en el banco durante los encuentros frente a Argelia y Austria, aunque podría tener una oportunidad en el compromiso ante Jordania.

La posibilidad de que algunos habituales titulares descansen abre una puerta para el rosarino, que busca sumar protagonismo en su segunda participación mundialista mientras su nombre comienza a sonar con fuerza en el mercado de pases de River.

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