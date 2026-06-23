River va por Giovani Lo Celso: Coudet ya lo llamó y el volante analiza su futuro tras el Mundial

La Selección Argentina disfruta de una presente alentador en el Mundial 2026 . Después de los triunfos ante Argelia y Austria , el equipo ya aseguró su lugar en los octavos de final y cerrará la fase de grupos frente a Jordania. Sin embargo, mientras el foco deportivo está puesto en el certamen internacional, en River el mercado de pases sigue ocupando un lugar central.

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Con las incorporaciones de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri ya encaminadas, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo "Chacho" Coudet pretende sumar nuevas alternativas de jerarquía para afrontar el segundo semestre. En ese contexto, apareció un nombre que entusiasma a los hinchas: Giovani Lo Celso.

Durante las últimas horas, el entrenador millonario se comunicó con el mediocampista surgido de Rosario Central para expresarle su interés y conocer su predisposición de cara a una eventual negociación.

El jugador ha tenido una buena temporada en el Betis, donde ayudó a la clasificación de su equipo para la Champions League.

Según trascendió, la respuesta inicial del futbolista fue positiva. Si bien todavía no existe una oferta formal ni conversaciones avanzadas entre los clubes, en Núñez consideran que el visto bueno del jugador es un paso importante para evaluar una futura ofensiva.

Más allá del interés de River, la operación está lejos de resultar simpl e. Lo Celso viene de una buena temporada en Betis, donde colaboró para la clasificación del equipo español a la próxima edición de la Champions League.

image Giovani Lo Celso Gentileza.

Una negociación que no parece sencilla

Además, las recientes negociaciones entre ambas instituciones por Nelson Deossa dejaron un escenario delicado, motivo por el cual la dirigencia millonaria analiza cuidadosamente los próximos movimientos antes de iniciar gestiones formales.

Por el lado del entorno del futbolista también reina la cautela. La prioridad actual está puesta en el Mundial y cualquier decisión sobre su carrera quedará para después de la competencia.

A la espera de una oportunidad en la Selección

Hasta el momento, Lo Celso todavía no sumó minutos en la Copa del Mundo. El volante permaneció en el banco durante los encuentros frente a Argelia y Austria, aunque podría tener una oportunidad en el compromiso ante Jordania.

La posibilidad de que algunos habituales titulares descansen abre una puerta para el rosarino, que busca sumar protagonismo en su segunda participación mundialista mientras su nombre comienza a sonar con fuerza en el mercado de pases de River.