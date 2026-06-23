23 de junio de 2026 - 15:12

La marca inédita de Cristiano Ronaldo que Messi no podrá alcanzar en el Mundial 2026

Con su gol en el minuto 5 contra Uzbekistán, el delantero alcanzó los 974 tantos oficiales y se convirtió en el único futbolista en anotar en seis ediciones.

Cristiano Ronaldo, referente de Portugal.

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Foto:

EFE/Carlos Ramírez
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El gol llegó apenas al minuto 5 del encuentro y convirtió a Ronaldo en el primer jugador en la historia en marcar goles en seis Copas del Mundo consecutivas, un hito que comenzó en Alemania 2006 y continuó sin interrupciones hasta la edición actual. Aunque Lionel Messi también disputa su sexto mundial, no logró inflar las redes en la totalidad de las ediciones (Sudáfrica 2010), lo que otorga al portugués una exclusividad estadística.

La carrera hacia los 1.000 goles y el récord de longevidad luso

Con los dos goles anotados frente a Uzbekistán, la cuenta personal de Cristiano se eleva a 975 goles oficiales en su carrera profesional. Actualmente se encuentra a solo 25 festejos de alcanzar la mítica cifra de los cuatro dígitos, un logro que ningún futbolista ha documentado oficialmente hasta la fecha. En la comparativa directa, Messi suma 916 tantos tras su reciente doblete ante Austria, manteniendo una distancia de 58 goles respecto al capitán luso.

Además de la marca global, Ronaldo quebró un récord interno dentro de la Selección de Portugal al transformarse en el jugador más longevo de su país en convertir en un Mundial. Esta distinción pertenecía anteriormente al defensor Pepe, quien había establecido el registro a los 39 años durante la cita de Qatar 2022. Con su desempeño actual, el delantero demuestra una vigencia física que desafía las convenciones del fútbol de élite a nivel internacional.

Embed - Todos los GOLES de Cristiano Ronaldo en los Mundiales (2006-2022)

Los goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

  • Alemania 2006: 1 gol (vs. Irán)
  • Sudáfrica 2010: 1 gol (vs. Corea del Norte)
  • Brasil 2014: 1 gol (vs. Ghana)
  • Rusia 2018: 4 goles (Hat-trick ante España y uno contra Marruecos)
  • Qatar 2022: 1 gol (vs. Ghana)
  • Norteamérica 2026: 2 goles (vs. Uzbekistán) - En curso.
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