La marca inédita de Cristiano Ronaldo que Messi no podrá alcanzar en el Mundial 2026

Con su gol en el minuto 5 contra Uzbekistán, el delantero alcanzó los 974 tantos oficiales y se convirtió en el único futbolista en anotar en seis ediciones.

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia al convertir en el duelo entre Portugal frente a Uzbekistán, por la segunda fecha del Grupo K. Esta vez, el atacante no solo aseguró una ventaja temprana para su selección, sino que estableció una marca de longevidad y efectividad que lo distancia de cualquier otro futbolista.

El gol llegó apenas al minuto 5 del encuentro y convirtió a Ronaldo en el primer jugador en la historia en marcar goles en seis Copas del Mundo consecutivas, un hito que comenzó en Alemania 2006 y continuó sin interrupciones hasta la edición actual. Aunque Lionel Messi también disputa su sexto mundial, no logró inflar las redes en la totalidad de las ediciones (Sudáfrica 2010), lo que otorga al portugués una exclusividad estadística.

Embed Cristiano Ronaldo has lift-off for Portugal at the World Cup pic.twitter.com/DLA0jIZlqa — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026

La carrera hacia los 1.000 goles y el récord de longevidad luso Con los dos goles anotados frente a Uzbekistán, la cuenta personal de Cristiano se eleva a 975 goles oficiales en su carrera profesional. Actualmente se encuentra a solo 25 festejos de alcanzar la mítica cifra de los cuatro dígitos, un logro que ningún futbolista ha documentado oficialmente hasta la fecha. En la comparativa directa, Messi suma 916 tantos tras su reciente doblete ante Austria, manteniendo una distancia de 58 goles respecto al capitán luso.

Además de la marca global, Ronaldo quebró un récord interno dentro de la Selección de Portugal al transformarse en el jugador más longevo de su país en convertir en un Mundial. Esta distinción pertenecía anteriormente al defensor Pepe, quien había establecido el registro a los 39 años durante la cita de Qatar 2022. Con su desempeño actual, el delantero demuestra una vigencia física que desafía las convenciones del fútbol de élite a nivel internacional.