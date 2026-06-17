Grito al cielo y una pulsera especial: el homenaje de Portugal a Diogo Jota en el Mundial 2026

Los futbolistas portan una pulsera con los colores de la bandera que incluye el nombre del delantero fallecido, mientras sus padres presenciaron el debut desde la tribuna.

Los padres de Diogo Jota acompañan a la selección en Houston: un debut marcado por la memoria.

Portugal inicia su participación en el Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo bajo una atmósfera de profunda sensibilidad. La selección lusa decidió disputar este torneo en memoria de Diogo Jota, el delantero que falleció trágicamente el año pasado, integrándolo simbólicamente como el integrante número 27 de la lista oficial.

Este homenaje central se materializa en una pulsera especial que portan todos los futbolistas del plantel. El accesorio, de colores verde y rojo, fue un obsequio del primer ministro luso, Luís Montenegro, quien se aseguró de que cumpliera con las especificaciones técnicas necesarias para que los jugadores puedan utilizarla dentro del terreno de juego durante los compromisos oficiales. Vitinha confirmó que el plantel completo decidió portarla con "mucho cariño" en cada duelo de la Copa del Mundo.

9d54607a8d5f09e3813fc00ccccda8fbab44b2f5 Vitinha lleva una pulsera obsequiada por el primer ministro portugués, Luis Montenegro, a todos los miembros de la selección nacional, con el nombre del jugador y el del fallecido Diogo Jota grabados. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES El acompañamiento de los padres en el estadio de Houston La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) extendió el tributo invitando a Joaquim e Isabel Silva, padres del futbolista, para acompañar a la delegación en su estreno en Texas. Tras llegar a Estados Unidos, los progenitores fueron recibidos formalmente en la concentración por el presidente de la entidad, Pedro Proença, junto a la ministra de Cultura, Juventud y Deporte y el embajador portugués.

image Desde las gradas del Reliant Stadium, los padres de Jota presenciaron el primer partido en una jornada de alta carga simbólica para la delegación y las cámaras los enfocaron ni bien Joao Neves marcó el primer tanto portugués en esta Copa del Mundo. Su presencia en Houston refuerza la premisa del seleccionador Roberto Martínez, quien incluyó en su convocatoria de 26 un arquero más y definió la nómina como "27 jugadores más uno". Para el técnico, el espíritu y el ejemplo de Jota constituyen ese integrante adicional que será "el +1 para siempre".

d26216b197f9122da78e5420a7459a213442818f João Neves, de Portugal, celebra tras marcar el gol que puso el 1-0 ante Congo. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES El legado del exatacante también se ha preservado mediante la publicación del libro biográfico "Nunca Mais é Muito Tempo", que repasa su vida desde su infancia en Gondomar hasta su éxito en el Liverpool. Tanto el gobierno como los jugadores manifestaron que el equipo asume ahora la responsabilidad de luchar por el sueño mundialista que el accidente interrumpió, convirtiendo el recuerdo de su antiguo compañero en su principal amuleto de fuerza y alegría.