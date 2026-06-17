17 de junio de 2026 - 16:29

Otra sorpresa en el Mundial 2026: Congo se lo empató a Portugal en la apertura del Grupo K del Mundial 2026

La resiliencia de los Leopardos amargó el debut de los lusos en un duelo marcado por la carga emocional y el regreso histórico de la selección africana.

Yoane Wissa de la República Democrática del Congo celebra tras marcar el gol del empate 1-1 ante Portugal.

Yoane Wissa de la República Democrática del Congo celebra tras marcar el gol del empate 1-1 ante Portugal.

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EFE/EPA/SAM WASSON
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El encuentro comenzó con el guion esperado, con Portugal tomando ventaja a los cinco minutos gracias a un cabezazo de João Neves tras una asistencia de Pedro Neto. Sin embargo, el dominio luso resultó ser mayoritariamente horizontal. A pesar de completar 733 pases correctos frente a los apenas 208 del Congo, las estrellas europeas no lograron transformar esa tenencia en peligro real constante en el área rival.

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João Neves, de Portugal, celebra tras marcar el gol que puso el 1-0 ante Congo.

João Neves, de Portugal, celebra tras marcar el gol que puso el 1-0 ante Congo.

El renacer de los Leopardos tras medio siglo de espera

La República Democrática del Congo regresó a la Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, habiendo participado por última vez como Zaire en 1974. Este retorno estuvo marcado por una disciplina táctica que frustró a Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en ser titular en un Mundial. El golpe psicológico para Portugal llegó en el cierre del primer tiempo, cuando Yoane Wissa empató de cabeza tras un saque de esquina.

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La segunda mitad evidenció la falta de efectividad de Portugal y el mundo de las estadísticas fue lapidario, ya que mientras mantenían el 70% de la posesión, solo registraron 7 tiros al arco, a diferencia del Congo que alcanzó los 8 remates directos. Un incidente anecdótico poco habitual ocurrió en el minuto 51, cuando el árbitro Abdulrahman Al Jassim sancionó al arquero Lionel Mpasi por demorar el juego, otorgando a Portugal un tiro de esquina como castigo directo en lugar de un tiro libre indirecto.

El núcleo emocional del partido también estuvo presente fuera del césped. Portugal jugó en memoria del fallecido Diogo Jota, con sus padres en las tribunas y los jugadores portando brazaletes simbólicos. Por el lado congoleño, el hincha viral “Lumumba” no pudo estar en las gradas para este encuentro, pero según el periodista Nahuel Lanzón, si estará presente en la segunda fecha de los congoleños ante Colombia,

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Lumumba, el hincha icónico de RD Congo.

Lumumba, el hincha icónico de RD Congo.

Fuera del campo, la jornada también estuvo marcada por el anuncio oficial del fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid para las próximas dos temporadas. Pese a los cambios tácticos de Roberto Martínez, Portugal no pudo romper la defensa africana, dejando el grupo abierto de cara a los próximos duelos ante Uzbekistán y Colombia.

Embed - CRISTIANO RONALDO Y UN DECEPCIONANTE DEBUT MUNDIAL | Portugal 1-1 R.D. del Congo | RESUMEN | M21

El partido minuto a minuto

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