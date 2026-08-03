3 de agosto de 2026 - 13:42

Independiente Rivadavia busca consolidar su liderato en la visita a Sarmiento de Junín: Hora, TV y formaciones

La Lepra llega a este cruce con 38 unidades en la tabla anual y el impulso de su clasificación a octavos de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia busca consolidar su liderato anual en la visita a Sarmiento de Junín

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El plantel leproso lo que se considera el mejor momento de su historia institucional. Como vigente campeón de la Copa Argentina y con el pasaje asegurado para los octavos de final de la Copa Libertadores, la Lepra busca ahora trasladar ese éxito al certamen doméstico. Tras el empate inicial sin goles frente a Atlético Tucumán, el triunfo 2-1 sobre Huracán permitió al equipo de Alfredo Berti ratificar su liderato en la tabla anual con 38 unidades.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

El liderazgo anual de la Lepra frente a la urgencia de Sarmiento

Sarmiento llega al encuentro en una posición crítica bajo la conducción técnica de Facundo Sava. El equipo bonaerense inició este tramo del año con la eliminación en Copa Argentina ante Boca Juniors y arrastra dos derrotas por 3-2 en las primeras fechas de la Liga Profesional. En su debut ante Argentinos Juniors, el conjunto de Junín comenzó ganando pero perdió el partido en el último minuto; frente a Banfield, no logró revertir un 3-0 parcial a pesar de los esfuerzos finales.

El historial reciente favorece a los mendocinos, quienes se impusieron por 2-1 en el último enfrentamiento oficial disputado durante el Torneo Apertura. En aquella jornada, los goles de Fabrizio Sartori y Alejo Osella sellaron la victoria para la Lepra, mientras que Junior Marabel anotó el único tanto del descuento para el local. Para el cruce de este lunes, Berti perfila una alineación con Nicolás Bolcato en el arco y una ofensiva liderada por Alex Arce y el propio Sartori.

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes

Posibles formaciones Sarmiento vs Independiente Rivadavia

Sarmiento (J): Thiago Ayala, Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela yThiago Santamaría;Gabriel Díaz, Elián Giménez yCristian Zabala;Santiago Salle,Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Alex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

  • Estadio: Eva Perón de Junín
  • Hora: 16:45
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Sebastián Habib
  • TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y formaciones

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