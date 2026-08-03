Independiente Rivadavia busca consolidar su liderato en la visita a Sarmiento de Junín: Hora, TV y formaciones

La Lepra llega a este cruce con 38 unidades en la tabla anual y el impulso de su clasificación a octavos de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia visita este lunes a las 16.45 a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón. El equipo de Alfredo Berti busca consolidar su invicto en el Torneo Clausura tras vencer a Huracán, mientras que el conjunto local necesita sumar sus primeros puntos luego de dos caídas consecutivas en el inicio del certamen.

El plantel leproso lo que se considera el mejor momento de su historia institucional. Como vigente campeón de la Copa Argentina y con el pasaje asegurado para los octavos de final de la Copa Libertadores, la Lepra busca ahora trasladar ese éxito al certamen doméstico. Tras el empate inicial sin goles frente a Atlético Tucumán, el triunfo 2-1 sobre Huracán permitió al equipo de Alfredo Berti ratificar su liderato en la tabla anual con 38 unidades.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia Ramiro Gómez / Los Andes El liderazgo anual de la Lepra frente a la urgencia de Sarmiento Sarmiento llega al encuentro en una posición crítica bajo la conducción técnica de Facundo Sava. El equipo bonaerense inició este tramo del año con la eliminación en Copa Argentina ante Boca Juniors y arrastra dos derrotas por 3-2 en las primeras fechas de la Liga Profesional. En su debut ante Argentinos Juniors, el conjunto de Junín comenzó ganando pero perdió el partido en el último minuto; frente a Banfield, no logró revertir un 3-0 parcial a pesar de los esfuerzos finales.

El historial reciente favorece a los mendocinos, quienes se impusieron por 2-1 en el último enfrentamiento oficial disputado durante el Torneo Apertura. En aquella jornada, los goles de Fabrizio Sartori y Alejo Osella sellaron la victoria para la Lepra, mientras que Junior Marabel anotó el único tanto del descuento para el local. Para el cruce de este lunes, Berti perfila una alineación con Nicolás Bolcato en el arco y una ofensiva liderada por Alex Arce y el propio Sartori.

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes Ramiro Gómez / Los Andes Posibles formaciones Sarmiento vs Independiente Rivadavia Sarmiento (J): Thiago Ayala, Lucas Suárez, Juan Manuel Insaurralde, Renzo Orihuela yThiago Santamaría;Gabriel Díaz, Elián Giménez yCristian Zabala;Santiago Salle,Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.