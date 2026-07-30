Alfredo Berti destacó el rendimiento de Independiente Rivadavia tras el triunfo ante Huracán: "El equipo jugó a un alto nivel"

El alineador de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti se mostró conforme con la victoria frente a Huracán de Parque Patricios , un triunfo que le permitió a la Lepra comenzar con el pie derecho e l Torneo Clausura y hacerse fuerte en el estadio Bautista Gargantini.

En el regreso del fútbol de Primera División tras el receso, e l conjunto mendocino mostró una actuación convincente, especialmente durante el primer tiempo, en el que dominó a uno de los protagonistas del campeonato anterior.

Berti, quien recientemente renovó su vínculo con el club hasta diciembre de 2028, destacó el rendimiento de sus dirigidos. Si bien reconoció que el equipo atravesó un momento de incertidumbre durante los primeros minutos del complemento, valoró la reacción y la personalidad para sostener la ventaja frente a un rival de jerarquía.

Fue un encuentro intenso, en el que Independiente Rivadavia debió mostrar carácter, intensidad y orden táctico para quedarse con tres puntos importantes y comenzar a convertir el Gargantini en una fortaleza durante este Clausura.

Al analizar el desarrollo del partido, el DT explicó: "La intención nuestra era jugar los dos tiempos como lo hicimos en el primero. Creo que en esa etapa el equipo jugó a un alto nivel. Sabíamos que ellos tienen buenos jugadores, con buen pie y que se asocian muy bien. Por eso era importante presionarlos y ahogarlos en todos los sectores del campo. Hicimos figura al arquero y la verdad es que el primer tiempo fue muy bueno".

La reacción tras el descuento de Huracán

El descuento de Huracán llegó apenas comenzado el segundo tiempo, cuando Cortés marcó al minuto de juego y volvió a meter al Globo en partido. Sobre ese pasaje, Berti reconoció que su equipo sufrió más de la cuenta. "Nos hicieron un gol muy temprano y nos costó entre diez y quince minutos acomodarnos. Después cambiamos un poco la forma de jugar, nos refugiamos un poco más y, más allá de algunas ocasiones del rival, respondimos bien en defensa. También tuvimos oportunidades para ampliar la diferencia", explicó.=

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes Ramiro Gómez / Los Andes

Elogios para el plantel y la intensidad del equipo

Más allá de ese momento de zozobra, el entrenador resaltó la entrega de sus futbolistas y la importancia del triunfo en el reencuentro con el público azul. "El equipo me deja muy conforme porque enfrentamos a un gran rival, que además tuvo 48 horas más de descanso, algo que en este tipo de competencia es muy importante. Sin embargo, el equipo mostró mucha dinámica, fue intenso durante gran parte del partido y creo que hicimos un gran primer tiempo".

Las variantes tácticas y la ausencia de Sebastián Villa

Consultado por las variantes tácticas y las modificaciones respecto del torneo anterior, además de la ausencia de Sebastián Villa, Berti explicó que el plantel ya asimiló diferentes alternativas de juego. "Vamos cambiando algunas características de acuerdo con las necesidades del partido. Tenemos variantes y alternativas. Hace tiempo que trabajamos juntos y el grupo ya conoce la idea de juego, está cómodo y asimila naturalmente lo que buscamos durante la semana", señaló".

Con esta victoria, Independiente Rivadavia inició el Clausura con una actuación que dejó señales positivas tanto desde el funcionamiento colectivo como desde la respuesta anímica del equipo, aspectos que Berti considera fundamentales para sostener el protagonismo a lo largo del campeonato.