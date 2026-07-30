30 de julio de 2026 - 20:14

Independiente Rivadavia sumó un triunfo sufrido ante Huracán en el Gargantini

La Lepra tuvo que atravesar algunas "inclemencias" para sumar tres puntos valiosos ante el Globo. Alex Arce y José Florentin anotaron los goles del conjunto mendocino.

Alex Arce festeja la apertura del marcador, tras una magistral definición. El paraguayo lleva 12 goles en el año.&nbsp;

Alex Arce festeja la apertura del marcador, tras una magistral definición. El paraguayo lleva 12 goles en el año. 

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Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Después de casi tres meses, Independiente Rivadavia volvió al Gargantini y fue con triunfo. En un partidazo, se impuso 2-1 a Huracán y sigue siendo el único puntero que tiene la tabal general del fútbol argentino.

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