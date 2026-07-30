El Azul superó 2 a 1 a Huracán de Parque Patricios en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional. Fotos de una tarde alegre.
La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes
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Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia
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