30 de julio de 2026 - 21:17

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes

El Azul superó 2 a 1 a Huracán de Parque Patricios en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional. Fotos de una tarde alegre.

La gran victoria de Independiente Rivadavia ante Huracán de Parque Patricios en las mejores imágenes Foto 1/10

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Por Ramiro Gómez / Los Andes
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Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia Foto 9/10

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia

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