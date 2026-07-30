Independiente Rivadavia anunció la continuidad de Alfredo Berti

El entrenador seguirá vinculado al Azul por dos años más. Se extiende el proyecto más importante de la historia del club.

Una de las grandes noticias para Independiente Rivadavia llegó a través de los altavoces del estadio Bautista Gargantini. El anuncio de la renovación del contrato de Alfredo Berti hasta 2028 desató una verdadera fiesta. Apenas se escuchó el nombre del entrenador, el estadio explotó en una ovación para el hombre que cambió para siempre la historia del club.

El santafesino se convirtió en un símbolo del mundo azul. Fue el técnico que condujo al equipo al histórico ascenso a la Liga Profesional, pero su legado fue mucho más allá. Bajo su conducción, Independiente Rivadavia recuperó una identidad futbolística, volvió a ser protagonista y puso al fútbol mendocino en un lugar de privilegio como nunca antes.

Con Berti al mando, la Lepra escribió las páginas más gloriosas de su historia. El equipo se consagró campeón de la Copa Argentina, un logro sin precedentes para una institución de Cuyo, ya que fue el primer título oficial de AFA obtenido por un club de la región. Un hito que quedó grabado para siempre en la memoria de los hinchas.

La renovación de Alfredo Berti, la noticia perfecta para Independiente Rivadavia: Su ciclo también estuvo marcado por noches inolvidables. Independiente Rivadavia viajó al mítico Maracaná y consiguió un triunfo histórico frente a Fluminense, además de transformarse en uno de los grandes protagonistas de la Copa Libertadores, compitiendo de igual a igual con los equipos más poderosos del continente.

Pero si algo distingue a Alfredo Berti es el vínculo que construyó con el club y con sus futbolistas. Es un entrenador que habla permanentemente del sentido de pertenencia, que pone al grupo por encima de las individualidades y que siempre remarca que los verdaderos protagonistas son los jugadores.