Tristeza y bronca en Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata por la suspensión de la Supercopa

Este sábado, solamente cuatro días antes de su disputa, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender la realización de la Supercopa Argentina entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata . Enterados de la noticia, los clubes se pronunciaron en contra en sus redes sociales.

De repente, toda la organización y la logística pensada para emprender el viaje hacia Córdoba quedó inútil . Delegaciones de ambas instituciones, hinchas, árbitros, y hasta los periodistas se enteraron este sábado de la cancelación del encuentro previsto para el próximo martes por la noche. La razón del ente madre es concentrar todos los esfuerzos en recibir a la Selección Argentina tras su participación en el Mundial 2026.

Más allá de que el motivo es entendible, Leprosos y Pincharratas se manifestaron en contra de las formas y los tiempos en los cuales se tomó dicha determinación. A través de las redes sociales, los dos cuadros expresaron bronca, tristeza y desacuerdo.

Independiente Rivadavia emitió un comunicado oficial, en el cual dejaron en claro lo pensado sobre la suspensión. " Esta noticia nos genera una profunda tristeza . Sabemos el enorme esfuerzo que realizaron miles de nuestros hinchas para acompañar al equipo: quienes compraron pasajes, reservaron alojamiento, adquirieron entradas y organizaron sus compromisos personales y laborales con la ilusión de vivir juntos una jornada histórica. Compartimos plenamente esa desilusión".

COMUNICADO OFICIAL El Club Sportivo Independiente Rivadavia informa que, en el día de hoy, ha sido oficialmente notificado de la cancelación de la final prevista para el próximo martes con motivo del arribo de la Selección al país. Esta noticia nos genera una profunda… pic.twitter.com/HauWKJCZzW

Además, el Azul aseguró que también sufren el impacto del aviso intempestivo. "Como institución, también habíamos trabajado intensamente para este encuentro y comprendemos el impacto que esta decisión provoca en toda nuestra comunidad".

Finalmente, expresaron que no hay una fecha específica para la disputa del encuentro. "Al mismo tiempo, queremos informar que no existe, por el momento, una fecha cierta para la reprogramación del partido. Apenas recibamos información oficial sobre los pasos a seguir, la comunicaremos de manera inmediata a través de nuestros canales oficiales", culminó el comunicado.

Estudiantes de La Plata, enojado con la AFA: "No les importa si la gente sacó entradas"

Tras la confirmación de la postergación de la Supercopa Argentina por disposición de la @AFA, el Club Estudiantes de La Plata informa que se suspende la venta de entradas en las boleterías del Estadio UNO.



Se informará oportunamente los pasos a seguir para quienes ya hayan… https://t.co/TVnPaq0Q1A — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) July 18, 2026

Juan Sebastián Verón, presidente y principal referente de Estudiantes de La Plata, eligió las historias de Instagram para hacerse eco de la suspensión. Allí, compartió la publicación del club, y agregó: “Una vergüenza. No les importa si la gente ya sacó las entradas, pasajes y armó ya su viaje. Increíble. Mirá que tuvieron tiempo para hacerlo”.

La institución, por su parte, eligió expresarse con sobriedad y sin opinar. "Tras la confirmación de la postergación de la Supercopa Argentina por disposición de la AFA, el Club Estudiantes de La Plata informa que se suspende la venta de entradas en las boleterías del Estadio UNO. Se informará oportunamente los pasos a seguir para quienes ya hayan adquirido su entrada".

Así, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata tendrán que esperar la confirmación de la nueva fecha de disputa de la Supercopa Argentina, que permitirá una nueva vuelta olímpica para uno de los dos.