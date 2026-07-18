18 de julio de 2026 - 20:06

Kylian Mbappé anotó un doblete y le sacó ventaja a Lionel Messi en la lucha mano a mano por ser goleador

El delantero de Francia jugó un gran segundo tiempo ante Inglaterra, y lidera dos tablas importantísimas sobre el capitán Albiceleste.

Kylian Mbappé anotó un doblete y le sacó ventaja a Lionel Messi en la lucha mano a mano por ser goleador

Kylian Mbappé anotó un doblete y le sacó ventaja a Lionel Messi en la lucha mano a mano por ser goleador

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El atacante Galo sabía que afrontaba su última oportunidad para cerrar el torneo en Norteamérica como la principal estrella, en un duelo palmo a palmo que mantiene con Lionel Messi, y lo aprovechó mejor que nadie. Después de un olvidable primer tiempo, anotó un doblete en el complemento y logró superar al astro argentino en las dos tablas en las cuales compiten.

Con los dos gritos frente a Inglaterra, el hombre del Real Madrid alcanzó la línea de 10 tantos en el Mundial 2026, superando por dos al capitán Albiceleste. Así, la única chance de no quedar como el máximo goleador del certamen es que el diez de 39 años anote un triplete ante España, o sume dos y aporte más asistencias (ambos tienen 4).

Tabla de goleadores del Mundial 2026:

  1. Kylian Mbappé - 10 goles
  2. Lionel Messi - 8 goles
  3. Erling Haaland - 7 goles
  4. Jude Bellingham - 7 goles
  5. Harry Kane - 6 goles

Por otro lado, Kylian Mbappé aventajó a Lionel Messi en la pelea por ser el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Hasta este sábado, el argentino era el líder con 21 conquistas. Sin embargo, luego del partidazo ante Inglaterra, el de Francia alcanzó los 22 gritos. El dato escalofriante de Kiki es que los obtuvo a lo largo de 22 partidos disputados en apenas 3 torneos: Rusia 2018, Qatar 2022, y Norteamérica 2026.

Si el capitán Albiceleste quiere quedarse con el récord, aunque sea compartido por cuatro años, deberá inflar la red de España por lo menos una vez. Para quedarse en soledad con dicho privilegio, tendrá que sumar un doblete.

Tabla de máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo:

El capitán argentino asistió a Alexis Mac Allister que marcó el 1 a 0 frente a Suiza por los cuartos de final.

El capitán argentino asistió a Alexis Mac Allister que marcó el 1 a 0 frente a Suiza por los cuartos de final.

  1. Kylian Mbappé: 21 goles
  2. Lionel Messi: 21 goles
  3. Miroslav Klose: 16 goles.
  4. Ronaldo Nazario: 15 goles
  5. Gerd Müller: 14 goles

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