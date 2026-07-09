Escándalo: la senadora paraguaya volvió a insultar a Mbappé y lo acusó de despreciar a Orlando Gil

La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a apuntar contra Kylian Mbappé y reavivó la polémica que se generó tras la derrota de Paraguay frente a Francia por los octavos de final del Mundial. Esta vez, cuestionó el trato que el delantero habría tenido con el arquero Orlando Gill al finalizar el encuentro .

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Cabe mencionar que hace unos días la legisladora publicó en X una serie de mensajes racistas dirigidas al francés . Eso provocó una inmediata reacción del Gobierno de Francia, de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y del propio futbolista. Sin embargo, poco le importó y volvió a actuar de la misma forma.

En una nueva intervención en el Senado de Paraguay, Amarilla aseguró que Mbappé rechazó el saludo del joven arquero guaraní con desprecio. El futbolista del Real Madrid ya había respondido anteriormente a las críticas de la legisladora y la calificó públicamente como una persona "despreciable".

"¿Qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño que seguramente por primera vez estaba jugando ante el mundo, le extendió la mano con toda la humildad del paraguayo, este hijo de puta se la negó y le gritó en la cara" , expresó durante su discurso.

Además, Amarilla sostuvo que esa actitud no representa al pueblo francés. "Eso no es francés, eso no lo hubiera hecho un francés nunca", afirmó al referirse al episodio ocurrido tras el final del partido.

Escándalo tras el partido del Mundial

La disputa entre ambos ya había escalado días atrás, cuando la legisladora lanzó una serie de agravios contra el jugador durante una sesión parlamentaria. En esa oportunidad lo llamó "camerunés colonizado", "resentido", "prepotente" y cuestionó su actuación durante el partido.

Horas más tarde, el capitán francés utilizó la misma red social para contestar las publicaciones de Amarilla. En su mensaje, la calificó como una "mujer despreciable e indigna de su cargo" y aseguró que su conducta terminó por eclipsar el histórico desempeño de Paraguay durante la Copa del Mundo.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Mbappé también afirmó que la senadora no representa al pueblo paraguayo y lamentó que, a raíz de sus expresiones racistas, la conversación pública se hubiera desplazado del rendimiento deportivo del seleccionado sudamericano hacia un episodio de discriminación.