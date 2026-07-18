La Selección Argentina busca ante España la cuarta estrella: horario, transmisión en vivo, formaciones

La Selección Argentina y España jugarán este domingo desde las 16 horas en el New Jersey Stadium, por la final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en 2010.
Cómo llega Argentina a la final:
Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
EFE / Juan Ignacio Roncoroni
La Selección Argentina ganó los siete partidos que disputó hasta el momento en el Mundial, aunque sufrió en la mayoría de ellos. La fase de grupos la pasó con comodidad, sumando los nueve puntos posibles tras golear 3 a 0 a Argelia y vencer 2 a 0 y 3 a 1 a Austria y a Jordania respectivamente.
En dieciseisavos se encontró con Cabo Verde, un rival sin mucha historia pero que fue un hueso duro de roer en este Mundial. En el alargue, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3 a 2. Los octavos de final tampoco fueron sencillos para la Albiceleste, que comenzó perdiendo 2 a 0 frente a Egipto y protagonizó una remontada histórica en los últimos 15 minutos de partido. Con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, se metieron entre los ocho mejores de la competición.
Ante Suiza, en cuartos de final, Argentina no jugó bien y terminó 1 a 1 los 90 minutos reglamentarios jugando los últimos minutos con un jugador más. Sin embargo, los europeos no aguantaron en el alargue y, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los de Scaloni sellaron el pase a la siguiente instancia. La semifinal fue nada menos que ante Inglaterra, en un partido que estuvo cargado de condimentos. Al igual que ante Egipto, la Albiceleste remontó un en los minutos finales y, gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se clasificó a la final.
Cómo llega España a la definición:
España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales
@SEFutbol
España, por su parte, debutó en este Mundial con un pálido empate sin goles ante Cabo Verde que dejó muchas dudas. El equipo fue evolucionando con el correr de los partidos: goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda jornada y selló la clasificación con un triunfo por la mínima ante Uruguay.
En dieciseisavos de final goleó 3 a 0 a Austria sin mayores dificultades. En octavos y cuartos fue superior a Portugal y Bélgica, pero no pudo traducirlo al marcador. Mikel Merino sobre el final de ambos partidos fue el salvador del equipo con sus dos tantos agónicos.
La semifinal lo cruzó con Francia en lo que para muchos fue una final anticipada. Los dirigidos por Luis de la Fuente fueron muy superiores al último subcampeón del mundo y se impusieron 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzábal de penal y Pedro Porro.
Probables formaciones de la Selección Argentina - España:
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.
Datos del partido:
Estadio: New Jersey Stadium
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
Hora: 16
TV: DSports, Telefé, Disney+, TyC Sports
Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - España: