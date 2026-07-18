La Selección Argentina busca ante España la cuarta estrella: horario, transmisión en vivo, formaciones

El elenco nacional y La Roja se medirán en Nueva Jersey por la final del Mundial 2026. Será este domingo, desde las 16 horas.

La Selección Argentina y España jugarán este domingo desde las 16 horas en el New Jersey Stadium, por la final del Mundial 2026. El equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato y sumar su cuarta Copa Mundial de la FIFA, ante un seleccionado que intentará levantar su segundo título, tras el conseguido en 2010.

Cómo llega Argentina a la final: Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 EFE / Juan Ignacio Roncoroni La Selección Argentina ganó los siete partidos que disputó hasta el momento en el Mundial, aunque sufrió en la mayoría de ellos. La fase de grupos la pasó con comodidad, sumando los nueve puntos posibles tras golear 3 a 0 a Argelia y vencer 2 a 0 y 3 a 1 a Austria y a Jordania respectivamente.

En dieciseisavos se encontró con Cabo Verde, un rival sin mucha historia pero que fue un hueso duro de roer en este Mundial. En el alargue, los dirigidos por Lionel Scaloni se impusieron por 3 a 2. Los octavos de final tampoco fueron sencillos para la Albiceleste, que comenzó perdiendo 2 a 0 frente a Egipto y protagonizó una remontada histórica en los últimos 15 minutos de partido. Con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, se metieron entre los ocho mejores de la competición.

Ante Suiza, en cuartos de final, Argentina no jugó bien y terminó 1 a 1 los 90 minutos reglamentarios jugando los últimos minutos con un jugador más. Sin embargo, los europeos no aguantaron en el alargue y, con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los de Scaloni sellaron el pase a la siguiente instancia. La semifinal fue nada menos que ante Inglaterra, en un partido que estuvo cargado de condimentos. Al igual que ante Egipto, la Albiceleste remontó un en los minutos finales y, gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, se clasificó a la final.

Cómo llega España a la definición: España le ganó con lo justo a Bélgica y enfrentará a Francia en las semifinales @SEFutbol España, por su parte, debutó en este Mundial con un pálido empate sin goles ante Cabo Verde que dejó muchas dudas. El equipo fue evolucionando con el correr de los partidos: goleó 4 a 0 a Arabia Saudita en la segunda jornada y selló la clasificación con un triunfo por la mínima ante Uruguay.