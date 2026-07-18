18 de julio de 2026 - 17:26

La increíble conexión entre la final de la Selección Argentina y España con un partido olvidado de 2021

En los Juegos Olímpicos de 2021, la Selección Argentina y su par de España se vieron las caras en un duelo con muchas caras conocidas.

La increíble conexión entre la final de la Selección Argentina y España con un partido olvidado de 2021

La increíble conexión entre la final de la Selección Argentina y España con un partido olvidado de 2021

Foto:

AFA
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

La bandera con la consigna Las Malvinas son argentinas tras el partido de Argentina vs Inglaterra generaron admiración y polémica.

La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina ante la polémica por la bandera de Malvinas

Por Redacción Deportes
la cabala que no falla: la seleccion argentina compartio su ultimo asado antes de la final del mundial

La cábala que no falla: la Selección argentina compartió su último asado antes de la final del Mundial

Por Redacción Deportes

El 27 de julio de 2021, la Albiceleste y la Furia Roja se encontraron en el Saitama Stadium para dirimir la clasificación a la ronda de eliminación directa de los Juegos Olímpicios que habían sido suspendidos el año anterior por la pandemia. Allí, los primeros necesitaban una victoria para seguir con vida, mientras que los Ibéricos tenían el empate a su favor.

El antecedente olvidado entre los finalistas del Mundial 2026:

Argentina era dirigida por Fernando "Bocha" Batista, y contaba con un plantel que mezclaba nombres de experiencia en el futbol argentino y otros de gran futuro. Jeremías Ledesma era el arquero, y se sumaban Nehuén Pérez, Tomás Belmonte, Fausto Vera, Ezequiel Barco y Adolfo Gaich. Además, también estaban algunos futbolistas que en la actualidad disputan el Mundial 2026: Facundo Medina, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

Enfrente estaba España, que contaba con un proyecto a largo plazo bajo la dirección técnica de Luis De La Fuente, hoy entrenador del cuadro finalista de la Copa del Mundo. Lo llamativo es que 8 de los 11 jugadores que enfrentaron a la Albiceleste esa jornada actualmente están en el plantel del Mundial 2026. Se trata del arquero Unai Simón, Marc Cucurella, Eric García, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri, Dani Olmo, y Mikel Oyarzábal.

Como curiosidad, el árbitro de ese choque fue Ismail Elfath. Cabe destacar que el norteamericano viene de ser el juez prinicipal en el duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, en las semifinales del presente Mundial.

Dicho partido contó con una superioridad importante de España, que generó las chances más claras durante todo el trámite. Mikel Oyarzabal dejó escapar tres chances clarísimas, y Dani Olmo tuvo otra debajo del arco en el inicio del complemento. Los del Bocha arrimaron peligro con una contra creada por Mac Allister y finalizada apenas desviada por Ezequiel Barco.

La apertura del marcador ocurrió a los 21 minutos del complemento, cuando Dani Olmo controló la pelota y le cedió el disparo a Mikel Merino. Sin embargo, Argentina logró reponerse y decretó el empate con un tiro de esquina de Thiago Almada y el cabezazo de Tomás Belmonte.

Ambos repartieron puntos, quedando sepultadas las chances Albicelestes de seguir en carrera, y marcando el pase a la siguiente instancia para España. Este domingo, cinco años después, muchos de esos protagonistas volverán a cruzarse, esta vez con la Copa del Mundo como premio.

Formaciones de Argentina - España, en los Juegos Olímpicos de 2021:

Argentina: Jeremías Ledesma; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo, Tomás Belmonte, Fausto Vera, Agustín Urzi, Alexis Mac Allister; Ezequiel Barco, Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Oscar Gil, Eric García, Pau Torres; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri; Dani Olmo, Mikel Oyarzabal; Marco Asensio. DT: Luis De la Fuente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cadena nacional por la Scaloneta: canales argentinos acordaron transmitir el Himno de la Selección en simultáneo.

Cadena nacional por la Scaloneta: canales argentinos acordaron transmitir el Himno de la Selección en simultáneo

Por Redacción Deportes
Una diputada pidió que el Congreso reciba a la Selección Argentina tras el Mundial.

Una diputada pidió que el Congreso reciba a la Selección Argentina tras el Mundial

Los jugadores de la Selección Argentina pidieron a una artista para cantar el himno en la final del Mundial

El plantel de la Selección Argentina pidió a una artista para cantar el Himno en la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni habló en la previa de la final y advirtió que "No sé si es el último partido de Messi"