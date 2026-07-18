La increíble conexión entre la final de la Selección Argentina y España con un partido olvidado de 2021

Algunos años antes de que ambos se crucen en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina y España se midieron en un duelo definitorio por los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Se trata de un antecedente directo poco recordado, a pesar de los muchos nombres que se repiten 5 años después.

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El 27 de julio de 2021, la Albiceleste y la Furia Roja se encontraron en el Saitama Stadium para dirimir la clasificación a la ronda de eliminación directa de los Juegos Olímpicios que habían sido suspendidos el año anterior por la pandemia. Allí, los primeros necesitaban una victoria para seguir con vida, mientras que los Ibéricos tenían el empate a su favor.

Argentina era dirigida por Fernando "Bocha" Batista, y contaba con un plantel que mezclaba nombres de experiencia en el futbol argentino y otros de gran futuro. Jeremías Ledesma era el arquero, y se sumaban Nehuén Pérez, Tomás Belmonte, Fausto Vera, Ezequiel Barco y Adolfo Gaich. Además, también estaban algunos futbolistas que en la actualidad disputan el Mundial 2026: Facundo Medina, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

Enfrente estaba España, que contaba con un proyecto a largo plazo bajo la dirección técnica de Luis De La Fuente, hoy entrenador del cuadro finalista de la Copa del Mundo. Lo llamativo es que 8 de los 11 jugadores que enfrentaron a la Albiceleste esa jornada actualmente están en el plantel del Mundial 2026 . Se trata del arquero Unai Simón, Marc Cucurella, Eric García, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri, Dani Olmo, y Mikel Oyarzábal.

Como curiosidad, el árbitro de ese choque fue Ismail Elfath. Cabe destacar que el norteamericano viene de ser el juez prinicipal en el duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra, en las semifinales del presente Mundial.

Dicho partido contó con una superioridad importante de España, que generó las chances más claras durante todo el trámite. Mikel Oyarzabal dejó escapar tres chances clarísimas, y Dani Olmo tuvo otra debajo del arco en el inicio del complemento. Los del Bocha arrimaron peligro con una contra creada por Mac Allister y finalizada apenas desviada por Ezequiel Barco.

La apertura del marcador ocurrió a los 21 minutos del complemento, cuando Dani Olmo controló la pelota y le cedió el disparo a Mikel Merino. Sin embargo, Argentina logró reponerse y decretó el empate con un tiro de esquina de Thiago Almada y el cabezazo de Tomás Belmonte.

Ambos repartieron puntos, quedando sepultadas las chances Albicelestes de seguir en carrera, y marcando el pase a la siguiente instancia para España. Este domingo, cinco años después, muchos de esos protagonistas volverán a cruzarse, esta vez con la Copa del Mundo como premio.

Formaciones de Argentina - España, en los Juegos Olímpicos de 2021:

Argentina: Jeremías Ledesma; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo, Tomás Belmonte, Fausto Vera, Agustín Urzi, Alexis Mac Allister; Ezequiel Barco, Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

España: Unai Simón; Marc Cucurella, Oscar Gil, Eric García, Pau Torres; Mikel Merino, Martín Zubimendi, Pedri; Dani Olmo, Mikel Oyarzabal; Marco Asensio. DT: Luis De la Fuente.