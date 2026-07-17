La Casa Blanca respaldó a la Selección Argentina ante la polémica por la bandera de Malvinas

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 , tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, trascendió rápidamente lo deportivo para convertirse en un incidente diplomático de escala internacional.

Durante los festejos en el campo de juego, los futbolistas Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero exhibieron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" , lo que provocó una airada reacción del Reino Unido y un inesperado respaldo de la Casa Blanca .

El gobierno de los Estados Unidos, a través de Andrew Giuliani , funcionario designado por la administración Trump para la organización del Mundial, defendió el derecho de los jugadores a manifestarse. Giuliani fue categórico al afirmar que los futbolistas "tienen la capacidad de hacer esas declaraciones en los Estados Unidos" , apelando a que la Primera Enmienda de su Constitución garantiza la libertad de expresión dentro del territorio.

Esta postura marcó un fuerte contraste con la reacción de Downing Street. Una portavoz oficial del primer ministro británico, Keir Starmer , calificó el acto como "totalmente inapropiado" y respondió con una frase que elevó la tensión: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Falkland sin duda lo son" . El gobierno británico solicitó formalmente a la FIFA una investigación, basándose en que el reglamento prohíbe manifestaciones de carácter político. De hecho, la AFA ya cuenta con un antecedente en 2014, cuando fue multada por un episodio idéntico.

Según filtraciones de correos del Pentágono, el gobierno de Donald Trump estaría evaluando retirar su apoyo histórico a la soberanía británica sobre las islas como represalia por la falta de respaldo de Londres en la guerra contra Irán. Aunque el Departamento de Estado aclaró que su política oficial sigue siendo de neutralidad, reconociendo la administración de facto del Reino Unido sin tomar partido por la soberanía última, el gesto de Giuliani ha sido interpretado como un guiño al alineamiento geopolítico del presidente Javier Milei.

La historia de la bandera que agitó la Selección Argentina

Por su parte, la bandera que desató la controversia tuvo un origen improvisado: fue pintada sobre una sábana de hotel por hinchas y arrojada al campo de juego desde la tribuna tras el pitazo final. Al respecto, el presidente Milei calificó la expresión de los jugadores como "perfectamente válida y lícita", aunque remarcó que la recuperación del archipiélago debe alcanzarse por la vía diplomática e inteligente. Mientras la Selección se prepara para la final contra España, la FIFA mantiene abierto el expediente disciplinario, cuya resolución podría conocerse recién tras el cierre del torneo.