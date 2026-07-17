Lionel Scaloni habló en la previa de la final y advirtió que "No sé si es el último partido de Messi"

El entrenador de la Selección Argentina se refirió al futuro del astro nacional, y palpitó el trámite ante España por la final del Mundial 2026

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa sobre la final del Mundial 2026 que se viene ante España. Entre otras cosas, evitó dar detalles sobre el futuro de Lionel Messi y expresó que se siente orgulloso de hacer historia.

El DT Albiceleste evitó ponerle presión a sus dirigidos, y aseguró que se preparan de la misma forma que en los partidos anteriores. “Nos preparamos de la misma manera que nos preparamos todos los partidos, con muchas ganas de que nos vaya bien, con mucha predisposición para analizar al rival. Más allá de que sea una final, es un partido de fútbol en el cual necesitamos estar en nuestra mejor versión para intentar ganar. Pensamos que es un partido, no ponemos en la cabeza que es una final del mundo, porque se te puede desviar la atención”, advirtió.

Luego, el entrenador defendió el nivel del equipo en todo el certamen. “El equipo ha tenido cosas positivas en los últimos partidos, sobre todo el segundo tiempo con Inglaterra, no solo en los últimos minutos. Y creo que estamos bien, más allá de algunas cosas que podemos mejorar”, lanzó.

El entrenador de la Selección Argentina se rindió ante los hinchas: "Jugamos por ellos" Las mejores fotos del aguante de los hinchas de la Selección Argentina ante Inglaterra EFE Son momentos de mucha emoción, para los jugadores y el cuerpo técnico. Scaloni lo reconoció, y explicó los motivos: “Ves a tu gente de la manera que festeja, de la manera que están felices y eso te llega. Es imposible que no te toque el corazón. Al final jugamos por ellos. La Selección Argentina juega por su gente, por su país, por su familia, por esa gente que está esperando verla”, confesó al respecto.

Este plantel tiene una simbiosis fuerte con el público, y el entrenador lo sabe más que nadie. “Hemos recuperado algo que creo que es muy valioso: la gente se para adelante de la televisión con la camiseta argentina y se da un abrazo un hincha de Newell’s con uno de Central, o uno de Boca con uno de River. Ese es el valor más grande que podemos tener”.