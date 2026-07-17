El Gobierno evalúa declarar asueto y diseña un operativo de seguridad para recibir a la Selección

A pocas horas de que la Selección Argentina se mida ante España en la final del Mundial 2026 , el Gobierno nacional ya trabaja contrarreloj en los preparativos para el regreso del equipo al país.

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Según fuentes oficiales, la administración de Javier Milei analiza seriamente la posibilidad de declarar asueto administrativo o feriado nacional para el lunes o martes de la próxima semana.

Sin embargo, la decisión final se comunicará recién después del partido del domingo para evitar "mufar" y por un pedido expreso del plantel de no discutir operativos antes de jugar.

Para evitar el caos organizativo de los festejos de Qatar 2022 , la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , encabezó este viernes una reunión clave con las Fuerzas Federales , la Casa Militar y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires . El objetivo es diseñar un esquema que contemple tanto el arribo de los jugadores como su traslado hacia los puntos de festejo.

El operativo incluye la participación de la SIDE para el análisis preventivo de riesgos ante concentraciones masivas. Asimismo, se prevé una coordinación con la Policía Bonaerense en caso de que la delegación deba atravesar municipios del conurbano.

Desde la Casa Rosada recalcan que, si bien el antecedente de 2022 sirve de referencia, buscan un modelo que garantice el orden y la seguridad de los ciudadanos y los deportistas.

La Casa Rosada a disposición

El presidente Milei ha reiterado en dos ocasiones su ofrecimiento para que la Scaloneta utilice el balcón de la Casa Rosada para saludar a los hinchas.

El Gobierno de Milei suma 139 salidas de funcionarios durante la gestión.

No obstante, existe una directiva política clara: en caso de que los jugadores acepten, la sede gubernamental deberá estar vacía de funcionarios, contando únicamente con la presencia del personal técnico de la Casa Militar. Esta medida busca despolitizar el evento y respetar la autonomía del grupo dirigido por Lionel Scaloni.

El diseño del recibimiento se da en un contexto de relación distante entre el Ejecutivo y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Las tensiones por los controles sobre la asociación y la causa de ARCA han dificultado los canales de diálogo directos, aunque en Balcarce 50 aseguran que buscan separar estas disputas del operativo de seguridad nacional.

Por ahora, todo queda supeditado a lo que ocurra en el campo de juego en Estados Unidos y a la voluntad final de los jugadores una vez concluido el torneo.