Marcela pagano elevó un pedido formal a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que le ofrezca a la AFA recibir al seleccionado por el triunfo contra Inglaterra, independientemente de lo que pase el domingo

Una diputada pidió que el Congreso reciba a la Selección Argentina tras el Mundial.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para que el Senado de la Nación y la explanada del Congreso sean el escenario de una recepción oficial para los jugadores de la Selección Argentina, luego de la histórica victoria frente a Inglaterra y en la antesala de la final del Mundial 2026.

La iniciativa propone realizar un homenaje institucional al plantel dirigido por Lionel Scaloni, independientemente del resultado del partido decisivo, en reconocimiento a los valores que, según la legisladora, el equipo representa dentro y fuera de la cancha.

En la nota dirigida a la titular de la Cámara alta, Pagano sostuvo que la Selección merece ser recibida en el Congreso por representar "valores de humildad, liderazgo y trabajo en equipo".

Acabo de pedirle formalmente a la Sra. Vicepresidenta @VickyVillarruel que ofrezca a la AFA recibir a la Selección Argentina en la explanada del Congreso. Más allá del resultado, este equipo ya es un ejemplo de humildad, liderazgo y trabajo en equipo. Merece una recepción… pic.twitter.com/LFukL0LL69 — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 18, 2026 "Este equipo ya es un ejemplo. Merece una recepción institucional en la casa donde están representados el pueblo y las provincias", expresó la diputada en el pedido.

Además, propuso que la Plaza del Congreso sea el punto de encuentro para que los hinchas acompañen el homenaje y "se vista de celeste y blanco".