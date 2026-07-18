Una diputada pidió que el Congreso reciba a la Selección Argentina tras el Mundial.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel para que el Senado de la Nación y la explanada del Congreso sean el escenario de una recepción oficial para los jugadores de la Selección Argentina, luego de la histórica victoria frente a Inglaterra y en la antesala de la final del Mundial 2026.
La iniciativa propone realizar un homenaje institucional al plantel dirigido por Lionel Scaloni, independientemente del resultado del partido decisivo, en reconocimiento a los valores que, según la legisladora, el equipo representa dentro y fuera de la cancha.
En la nota dirigida a la titular de la Cámara alta, Pagano sostuvo que la Selección merece ser recibida en el Congreso por representar "valores de humildad, liderazgo y trabajo en equipo".
"Este equipo ya es un ejemplo. Merece una recepción institucional en la casa donde están representados el pueblo y las provincias", expresó la diputada en el pedido.
Además, propuso que la Plaza del Congreso sea el punto de encuentro para que los hinchas acompañen el homenaje y "se vista de celeste y blanco".
La bandera con la consigna "Las Malvinas son argentinas" tras el partido de Argentina vs Inglaterra generaron admiración y polémica.
Gentileza
La presentación tomó impulso luego de la victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial. Pagano señaló que el reconocimiento al equipo debería sentirse "en toda la Argentina... y también en Londres", y cerró su propuesta con la consigna: "Las Malvinas son argentinas".