El Gobierno le respondió a Lionel Messi tras su mensaje de apoyo a quienes "no llegan a fin de mes"

El Gobierno nacional respondió este viernes a las declaraciones de Lionel Messi , quien, tras la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra en el Mundial 2026, dedicó el triunfo a las personas "que la pasan mal, que no tienen trabajo, que no llegan a fin de mes o que la viven peleando".

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A través de un comunicado publicado por la Oficina de Respuesta Oficial (OPRA) en la red social X, la Casa Rosada afirmó que el diagnóstico realizado por el capitán argentino refleja una realidad que el propio Gobierno reconoce.

Festejo Albiceleste. Todos los jugadores se rindieron a los pies de Lionel Messi, una vez más.

En el mensaje oficial, el Ejecutivo sostuvo: "Sobre las palabras del mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, de que hay gente que la está pasando mal, es completamente cierto. Dos décadas de decadencia kirchnerista no se borran de ninguna manera en veinticuatro meses".

Además, el comunicado defendió las políticas implementadas durante la gestión de Javier Milei y aseguró que el país se encuentra en una situación mejor que la de dos años atrás , aunque reconoció que aún quedan desafíos por resolver.

Se realizaron dos años de reformas económicas profundas.

La situación económica mejoró respecto al inicio de la gestión, según la visión oficial.

Todavía resta avanzar para consolidar la recuperación.

El Gobierno sostiene que el proceso requiere tiempo y que nunca prometió una solución inmediata.

TODO COMPLETAMENTE FALSO.



El malintencionado periodista de El Destape, Jon Heguier, titula en su editorial: "Milei está enojado con Messi", lo cual es COMPLETAMENTE FALSO, totalmente inventado, y confía en que nadie lo desmienta para no hacer un papelón.



Es el manual de siempre… https://t.co/Hrm9rQv29W — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) July 17, 2026

Qué había dicho Messi

Tras el triunfo frente a Inglaterra, Messi celebró el pase de la Selección y dedicó el resultado a los argentinos que atraviesan dificultades económicas y sociales.

El capitán afirmó que los mundiales representan una alegría para quienes "la pasan mal, que no tienen trabajo, que no llegan a fin de mes o que la viven peleando", y destacó la importancia de poder brindarles un momento de felicidad a través del fútbol.

EFE

Las declaraciones tuvieron amplia repercusión en el ámbito político y derivaron en distintas respuestas por parte de funcionarios nacionales durante los últimos días.