18 de julio de 2026 - 11:17

El Gobierno le respondió a Lionel Messi tras su mensaje de apoyo a quienes "no llegan a fin de mes"

La Casa Rosada aseguró que sus dichos son "completamente ciertos", aunque atribuyó esa situación a la administración del kirchnerismo.

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A través de un comunicado publicado por la Oficina de Respuesta Oficial (OPRA) en la red social X, la Casa Rosada afirmó que el diagnóstico realizado por el capitán argentino refleja una realidad que el propio Gobierno reconoce.

Qué respondió el Gobierno

En el mensaje oficial, el Ejecutivo sostuvo: "Sobre las palabras del mejor futbolista de la historia, Lionel Messi, de que hay gente que la está pasando mal, es completamente cierto. Dos décadas de decadencia kirchnerista no se borran de ninguna manera en veinticuatro meses".

Además, el comunicado defendió las políticas implementadas durante la gestión de Javier Milei y aseguró que el país se encuentra en una situación mejor que la de dos años atrás, aunque reconoció que aún quedan desafíos por resolver.

En ese sentido, expresó que:

  • Se realizaron dos años de reformas económicas profundas.
  • La situación económica mejoró respecto al inicio de la gestión, según la visión oficial.
  • Todavía resta avanzar para consolidar la recuperación.
  • El Gobierno sostiene que el proceso requiere tiempo y que nunca prometió una solución inmediata.

Qué había dicho Messi

Tras el triunfo frente a Inglaterra, Messi celebró el pase de la Selección y dedicó el resultado a los argentinos que atraviesan dificultades económicas y sociales.

El capitán afirmó que los mundiales representan una alegría para quienes "la pasan mal, que no tienen trabajo, que no llegan a fin de mes o que la viven peleando", y destacó la importancia de poder brindarles un momento de felicidad a través del fútbol.

Las declaraciones tuvieron amplia repercusión en el ámbito político y derivaron en distintas respuestas por parte de funcionarios nacionales durante los últimos días.

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