16 de julio de 2026 - 20:58

El gran elogio de Shakira a Messi y su especial dedicatoria para Antonela Roccuzzo

En la previa del show en la final del Mundial 2026, la cantante destacó la disciplina del astro rosarino y elogió el rol de Antonela como su gran pilar.

Shakira elogió a Messi y le dedicó unas palabras a Antonela Roccuzzo&nbsp;

Shakira elogió a Messi y le dedicó unas palabras a Antonela Roccuzzo 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En la previa de la final del Mundial 2026, la reconocida cantante Shakira le dedicó unas sentidas palabras a Lionel Messi, donde se refirió a los “valores de un hombre disciplinado”, al tiempo en que halagó a la esposa del astro rosarino, Antonela Roccuzzo, por su acompañamiento constante.

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Con la mira en su actuación durante el primer espectáculo de la final del Mundial 2026 y a un mes de haberse consagrado nuevamente como “la voz de los mundiales”, la artista colombiana compartió una imagen difundida por el propio futbolista y dejó en claro su postura.

“¡Lo que está haciendo Lio Messi es extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las adversidades”, inició la coautora de “Dai Dai”, la canción de esta Copa del Mundo.

La historia de Shakira con dedicatoria a Messi y Antonela

La historia de Shakira con dedicatoria a Messi y Antonela

En la misma publicación de su perfil de historias de Instagram, la intérprete continuó sobre deportista: “Demuestra que una persona no se define por su edad ni por lo que digan los demás”. No obstante, la dedicatoria de “La loba” fue más allá y alcanzó a la influencer: “¡Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado, le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!”.

Posteriormente, Antonela compartió el mensaje de la cantante en sus redes y agradeció el gesto, reforzando el vínculo de respeto. Cabe destacar que la artista mantiene una relación cercana con la familia Messi desde los años que estuvo en pareja con Gerard Piqué, excompañero de Lionel en el Barcelona.

El show de Shakira en la final del Mundial 2026

En los últimos días, la superestrella adelantó que el show no será como el que brindó al comienzo del campeonato: “Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”.

“Va a ser un show de medio tiempo compartido, bastante histórico, cuatro artistas increíbles, bueno, tres artistas increíbles más yo”, cerró la intérprete al referirse a Madonna, Justin Bieber y BTS.

Además, la ceremonia de clausura contará con un segundo espectáculo donde los cantantes Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams serán los encargados del show de cierre.

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