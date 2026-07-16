El gran elogio de Shakira a Messi y su especial dedicatoria para Antonela Roccuzzo

En la previa del show en la final del Mundial 2026, la cantante destacó la disciplina del astro rosarino y elogió el rol de Antonela como su gran pilar.

En la previa de la final del Mundial 2026, la reconocida cantante Shakira le dedicó unas sentidas palabras a Lionel Messi, donde se refirió a los “valores de un hombre disciplinado”, al tiempo en que halagó a la esposa del astro rosarino, Antonela Roccuzzo, por su acompañamiento constante.

Con la mira en su actuación durante el primer espectáculo de la final del Mundial 2026 y a un mes de haberse consagrado nuevamente como “la voz de los mundiales”, la artista colombiana compartió una imagen difundida por el propio futbolista y dejó en claro su postura.

“¡Lo que está haciendo Lio Messi es extraordinario! Demuestra los valores de un hombre profundamente comprometido y disciplinado, que desafía el tiempo y todas las adversidades”, inició la coautora de “Dai Dai”, la canción de esta Copa del Mundo.

La historia de Shakira con dedicatoria a Messi y Antonela En la misma publicación de su perfil de historias de Instagram, la intérprete continuó sobre deportista: “Demuestra que una persona no se define por su edad ni por lo que digan los demás”. No obstante, la dedicatoria de “La loba” fue más allá y alcanzó a la influencer: “¡Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado, le da la fuerza y la inspiración para demostrarlo!”.

Posteriormente, Antonela compartió el mensaje de la cantante en sus redes y agradeció el gesto, reforzando el vínculo de respeto. Cabe destacar que la artista mantiene una relación cercana con la familia Messi desde los años que estuvo en pareja con Gerard Piqué, excompañero de Lionel en el Barcelona.