Boca venció a O'Higgins en los penales y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors logró salir con vida de Chile, después de caer derrotado en los 90 minutos en el Estadio El Teniente. Con un gran despliegue en la tanda de penales pudo abrochar la clasificación y sigue en competencia en la Copa Sudamericana.

El trámite estuvo atravesado y determinado por el estado del campo de juego. Al estar parejo, verde y muy mojado, la pelota rodó con velocidad y ambos equipos aprovecharon para intentar sumar minutos de posesión. Como contrapartida, las imprecisiones y resbalones estuvieron a la orden del día.

El cuadro local combinó esas características con presión alta sobre la salida Xeneize. Así, por momentos lo complicó bastante y le generó algunas situaciones de peligro . Entre otras, el remate desviado de Faúndez, el de González que rozó en un defensor de Boca, y otro de Sarrafiore que terminó en el córner.

Los de Rodolfo Arruabarrena encontraron en Leandro Paredes y Tomás Aranda a los futbolistas más claros en el tratamiento del balón . El juvenil buscó en varias oportunidades las subidas de Lautaro Blanco, aunque sin demasiado éxito en la puntada final. Villa estuvo demasiado contenido, y no gravitó en su sector.

El Xeneize creció en influencia durante el complemento, ayudado por la lógica merma física de O’Higgins en la presión . Sin embargo, continuó dependiendo demasiado de la inspiración de Aranda para acercarse al arco rival.

Los dueños de casa convirtieron a la pelota aérea en su principal arma. A los 20’, avisó por esa vía con el cabezazo de Brizuela. Siete minutos más tarde, y en un lateral directo al área, Figal la bajó en su intento por despejar, y Francisco González sacó un gran remate que superó a Montero.

Boca - O'Higgins, por Copa Sudamericana Andrés Pina /Photosport

Luego de abrir el marcador, O’Higgins redobló la apuesta para darlo vuelta en el tiempo regular. Sin embargo, el cuadro argentino estuvo cerca de empatarlo con un tremendo remate de Flores desde la puerta del área grande que pegó en el travesaño, y otros dos de Tomás Aranda que el portero sacó al córner.

En tiempo de descuento llegó la ocasión más clara para la visita, cuando el volante y capitán Leandro Paredes buscó el centro al corazón del área, y Ayrton Costa se esforzó para meter un cabezazo que se abrió demasiado.

El árbitro Wilmar Roldán marcó el final del juego, y la definición tuvo que darse por la vía de los penales. En la serie, Thiago Vecino erró el tercer disparo para O’Higgins, mientras que Álvaro Montero le tapó el tiro a Luis Pavéz. En el momento en el que podía asegurar la clasificación, Tomás Aranda la picó y el arquero se lo tapó.

Brizuela tenía que convertir sí o sí para estirar la vida del cuadro local, y no falló. Así, la definición pasó a estar en los pies de Lautaro Blanco. El lateral no falló, y el Xeneize pasó de ronda. Ahora, el elenco de La Ribera clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Recoleta FC. O’Higgins no pudo con el milagro, y se quedó afuera.

Minuto a minuto y estadísticas de O'Higgins - Boca: