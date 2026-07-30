Copa Sudamericana: Rodolfo Arruabarrena confirmó el once titular de Boca para visitar a O'Higgins

Tras el 1 a 0 obtenido en La Bombonera, Boca visita Chile con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena ya definió el equipo titular de Boca para visitar a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Este jueves, desde las 21.30, Boca visita a O'Higgins por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. En El Teniente de Rancagua, el Xeneize buscará obtener el boleto hacia los octavos de final tras el 1 a 0 conseguido en La Bombonera. Luego del 0-3 ante Deportivo Riestra en el comienzo del Clausura, Rodolfo Arruabarrena volverá a utilizar a los habituales titulares y modificará el esquema.

Pese a que hubo siete cambios entre el equipo que venció a O'Higgins el jueves pasado y el que fue goleado por Riestra el domingo, el golpe fue duro. Luego de una importante autocrítica interna, Boca buscará pasar página rápidamente y sellar su clasificación a la siguiente instancia de la Sudamericana, uno de los grandes objetivos del semestre.

Leandro Paredes y su regreso al equipo titular de Boca tras un fin de semana de descanso. Gentileza. El Xeneize intentará defender la pequeña ventaja conseguida en la ida y Arruabarrena cambiará el esquema: pasará del 4-2-3-1 al 4-3-1-2, sacrificando al juvenil Leonel Flores para incluir a Santiago Ascacíbar.

Además, se destacan los regresos de Leandro Paredes, que descansó ante el Malevo tras una semana intensa que incluyó final del Mundial e ida ante el conjunto chileno, y de Leandro Lozano, ya recuperado de la distensión en el músculo semimembranoso izquierdo.

Álvaro Montero se mantendrá en el arco pese a quedar marcado en los tantos de Riestra y en defensa volverán Nicolás Figal y Ayrton Costa a conformar la dupla central. Milton Delgado y Ascacíbar acompañarán a Paredes en el mediocampo y, por delante de ellos, enlazará Tomás Aranda. Sebastián Villa y Miguel Merentiel intentarán aprovechar los espacios de un O'Higgins que saldrá a buscar la remontada ante su gente.