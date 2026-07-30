30 de julio de 2026 - 17:32

Copa Sudamericana: Rodolfo Arruabarrena confirmó el once titular de Boca para visitar a O'Higgins

Tras el 1 a 0 obtenido en La Bombonera, Boca visita Chile con el objetivo de sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena ya definió el equipo titular de Boca para visitar a OHiggins por los playoffs de la Copa Sudamericana.&nbsp;

Rodolfo Arruabarrena ya definió el equipo titular de Boca para visitar a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. 

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El Xeneize intentará defender la pequeña ventaja conseguida en la ida y Arruabarrena cambiará el esquema: pasará del 4-2-3-1 al 4-3-1-2, sacrificando al juvenil Leonel Flores para incluir a Santiago Ascacíbar.

Álvaro Montero se mantendrá en el arco pese a quedar marcado en los tantos de Riestra y en defensa volverán Nicolás Figal y Ayrton Costa a conformar la dupla central. Milton Delgado y Ascacíbar acompañarán a Paredes en el mediocampo y, por delante de ellos, enlazará Tomás Aranda. Sebastián Villa y Miguel Merentiel intentarán aprovechar los espacios de un O'Higgins que saldrá a buscar la remontada ante su gente.

La formación de Boca vs. O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Los datos de O'Higgins vs. Boca, por los playoffs de la Copa Sudamericana

  • Hora: 21.30.
  • TV: DSports.
  • Árbitro: Wilmar Roldán.
  • Estadio: El Teniente.
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