Boca se juega el pase en la Copa Sudamericana ante O'Higgins: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize visita este jueves al cuadro de Chile por la vuelta de los playoffs del certamen internacional. Será a las 21.30 horas en Rancagua.

Boca Juniors se presenta en Chile para mucho más que un partido. Después de la pronta eliminación en la Copa Libertadores, y la dura derrota con Deportivo Riestra por el certamen local, debe ganarle a O'Higgins para seguir en carrera en la Copa Sudamericana y salvar el semestre. Será este jueves a las 21.30 horas en El Teniente de Rancagua.

El Xeneize sabe que una despedida en la Sudamericana sería un golpe durísimo en el comienzo del semestre. Si bien tiene por delante la Copa Argentina y el Torneo Clausura, el objetivo principal del club es la consagración a nivel internacional. Por tal motivo, el pase a la siguiente ronda es casi una obligación para el recién iniciado ciclo de Rodolfo Arruabarrena.

Sebastián Villa debutó en Boca y la gente del Xeneize mostró su malestar en La Bomboera. Gentileza. Entendiendo lo que se juega, el DT reforzará la mitad de la cancha con el ingreso de Santiago Ascacíbar para acompañar en la tarea de corte y confección a Leandro Paredes. El que saldría del equipo es Flores. El resto será el mismo elenco que viene de presentarse en la ida ante el mismo rival.

O'Higgins, mientras tanto, demostró de ser un equipo duro y con aspiraciones de ir a buscar el triunfo a pesar de la diferencia de jerarquía. Teniendo en cuenta que está abajo 1 a 0 en el marcador, se espera que doblegue sus esfuerzos en ese sentido y ataque de forma más consistente a Boca. Los dirigidos por Bovaglio dependen exclusivamente de la victoria por la mínima para forzar los penales, o de dos tantos para clasificar a la siguiente etapa.

Posibles formaciones de O'Higgins - Boca: O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.