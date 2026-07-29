29 de julio de 2026 - 22:00

Boca se juega el pase en la Copa Sudamericana ante O'Higgins: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Xeneize visita este jueves al cuadro de Chile por la vuelta de los playoffs del certamen internacional. Será a las 21.30 horas en Rancagua.

Boca se juega el pase en la Copa Sudamericana ante OHiggins

Boca se juega el pase en la Copa Sudamericana ante O'Higgins

Foto:

O'Higgins FC
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors se presenta en Chile para mucho más que un partido. Después de la pronta eliminación en la Copa Libertadores, y la dura derrota con Deportivo Riestra por el certamen local, debe ganarle a O'Higgins para seguir en carrera en la Copa Sudamericana y salvar el semestre. Será este jueves a las 21.30 horas en El Teniente de Rancagua.

Leé además

Lucas Janson jugarán durante un año Gimnasia La Plata, pero será a préstamo.

Mercado de pases: Janson dejó Boca y el Xeneize prepara nuevas salidas

Por Redacción Deportes
Boca analiza mudar su localía por el mal estado del césped de La Bombonera

Boca analiza mudar su localía por el mal estado del césped de La Bombonera

Por Redacción Deportes

El Xeneize sabe que una despedida en la Sudamericana sería un golpe durísimo en el comienzo del semestre. Si bien tiene por delante la Copa Argentina y el Torneo Clausura, el objetivo principal del club es la consagración a nivel internacional. Por tal motivo, el pase a la siguiente ronda es casi una obligación para el recién iniciado ciclo de Rodolfo Arruabarrena.

Sebastián Villa debutó en Boca y la gente del Xeneize mostró su malestar en La Bomboera.

Sebastián Villa debutó en Boca y la gente del Xeneize mostró su malestar en La Bomboera.

Entendiendo lo que se juega, el DT reforzará la mitad de la cancha con el ingreso de Santiago Ascacíbar para acompañar en la tarea de corte y confección a Leandro Paredes. El que saldría del equipo es Flores. El resto será el mismo elenco que viene de presentarse en la ida ante el mismo rival.

O'Higgins, mientras tanto, demostró de ser un equipo duro y con aspiraciones de ir a buscar el triunfo a pesar de la diferencia de jerarquía. Teniendo en cuenta que está abajo 1 a 0 en el marcador, se espera que doblegue sus esfuerzos en ese sentido y ataque de forma más consistente a Boca. Los dirigidos por Bovaglio dependen exclusivamente de la victoria por la mínima para forzar los penales, o de dos tantos para clasificar a la siguiente etapa.

Posibles formaciones de O'Higgins - Boca:

O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Datos del partido:

Estadio: El Teniente (Rancagua)

Árbitro: Wilmar Roldán

Hora: 21.30

TV: DSports

Minuto a minuto y estadísticas de O'Higgins - Boca:

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca Juniors.

Se conoció la lista de Boca para la revancha ante O'Higgins por Copa Sudamericana: vuelve Paredes y Palacios quedó afuera

Por Francisco Moreno
Barracas Central aparta al Toro Morales tras relatos de ahorcamientos y golpes de su expareja.

Fue el héroe de Barracas Central ante River, lo denunciaron por violencia de género y el club decidió apartarlo

El delantero de Tigre tiene varias ofertas y por lo visto pondría su prioridad en el fútbol europeo, tiene ofertas del Sevilla y Parma.

Boca acelera por David Romero, pero deberá vencer la competencia de Europa

Karen Dinna denunció públicamente a Gonzalo Morales por presunta violencia de género.

La expareja de un futbolista argentino lo acusó de violencia de género y publicó imágenes de las lesiones