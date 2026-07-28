Mercado de pases: Janson dejó Boca y el Xeneize prepara nuevas salidas

Boca continúa reorganizando su plantel en el tramo final del mercado de pases. La dirigencia mantiene abierta la búsqueda de un centrodelantero para reforzar el equipo, también avanza con la salida de jugadores que no serán considerados por el entrenado r Rodolfo Arruabarrena.

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En ese contexto, Lucas Janson fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata . El extremo llegó al conjunto platense a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra, con la intención de recuperar continuidad luego de un ciclo con escaso protagonismo en el Xeneize.

El atacante de 31 años había arribado a Boca en 2023, luego de destacarse en Vélez. La institución de la Ribera desembolsó cerca de tres millones de dólares por su ficha , aunque nunca logró consolidarse ni justificar la inversión.

Durante su etapa en el club disputó 51 encuentros oficiales, co nvirtió tres goles y aportó dos asistencias. Pese a ser utilizado por los distintos cuerpos técnicos que pasaron por Boca en los últimos años, su rendimiento nunca terminó de convencer y fue uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas.

David Romero. El goleador de Tigre es uno de los delanteros que pretende Boca.

Su contrato con Boca se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que, una vez finalizado el préstamo, el club deberá definir si apuesta por una nueva oportunidad, negocia una venta definitiva o busca otra cesión.

Gimnasia apuesta a su recuperación

En La Plata, Janson intentará recuperar el nivel que mostró en etapas anteriores de su carrera. El equipo dirigido por Ariel Pereyra busca ser protagonista tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Argentina, donde enfrentará a Deportivo Riestra por los octavos de final.

Incluso, el ex Boca podría tener su estreno de inmediato en el clásico frente a River, previsto para este martes en el Bosque.

Más salidas en el Xeneize

La salida de Janson se suma a una lista de bajas que Boca ya concretó durante este mercado de pases. Edinson Cavani y Ander Herrera rescindieron sus respectivos contratos antes de tiempo, mientras que Nicolás Orsini también dejó el club tras finalizar su vínculo.

La depuración del plantel todavía no terminó. En Boca esperan resolver en los próximos días las situaciones de Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Marcelo Saracchi y Mauricio Benítez, quienes aparecen como posibles salidas.

El jugador podría continuar su carrera profesional en Napoli aunque las negociaciones se encuentran frenadas. Gentileza.

También continúa abierta la posibilidad de una transferencia de Exequiel Zeballos. El delantero interesa al Napoli de Italia y, mientras avanzan las negociaciones, Arruabarrena decidió no incluirlo en las convocatorias.

Por otra parte, Juan Ramírez sigue entrenándose apartado del plantel profesional. El mediocampista, cuyo contrato vence en diciembre de 2026, permanecería en el club salvo que aparezca una oferta que permita concretar su salida.

Boca no abandona la búsqueda de un delantero

Con el cierre del mercado cada vez más cerca, el Consejo de Fútbol mantiene abiertas varias gestiones para incorporar un atacante.

Los principales apuntados son Luciano Gondou, actualmente en CSKA Moscú; David Romero, figura de Tigre; y Lucas Passerini, goleador de Belgrano.

La negociación por Gondou aparece como la más compleja debido a que el club ruso invirtió una cifra superior a los diez millones de dólares hace pocos meses y no tendría intención de desprenderse del delantero. En el caso de Romero, la competencia con clubes de Brasil, Europa y Arabia Saudita dificulta la operación, mientras que desde Belgrano ya anticiparon que solo negociarán por Passerini ante una oferta económica importante.