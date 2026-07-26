26 de julio de 2026 - 21:24

Boca fue goleado por Deportivo Riestra en su debut en el Clausura

El Xeneize fue una sombra en el Guillermo Laza y Deportivo Riestra lo pasó por encima. Sánchez, Alonso y Díaz, los goleadores del Malevo.

Boca mostró un flojísimo rendimiento durante la primera mitad y fue goleado por Deportivo Riestra. 

Boca mostró un flojísimo rendimiento durante la primera mitad y fue goleado por Deportivo Riestra. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca fue goleado en su debut en el Torneo Clausura, frente a un decidido Deportivo Riestra, que acertó las tres primeras ocasiones que tuvo en el capítulo inicial y luego defendió con uñas y dientes la ventaja conseguida durante el encuentro. El equipo visitante mostró efectividad y sostuvo el resultado con gran esfuerzo defensivo.

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El inicio del encuentro mostró buenas intenciones en el Xeneize, pero el primer centro de Deportivo Riestra terminó en la apertura del marcador. Un golpe inesperado que marcó el encuentro.

Desde el gol, los de Arruabarrena se fueron con todo en busca del empate. Los centros fueron una constante en el área del Malevo, que resistió con uñas y dientes y tuvo su premio sobre los 22': esta vez el cabezazo fue de Alonso, que desvió tras otro testazo de Quintana. Dos ataques, dos goles. La contundencia en su máxima expresión.

Ascasibar regresó a la titularidad y estuvo lejos de su mejor versión.

Ascasibar regresó a la titularidad y estuvo lejos de su mejor versión.

Boca fue un cúmulo de voluntades. Los siete cambios del Vasco para dar descanso de cara a la vuelta de la Copa Sudamericana, ante O'higgins, se sintieron. Cada ataque local mostró las carencias defensivas del Xeneize.

Enseguida, Díaz, de contragolpe, anotó un golazo tras una corrida memorable y una definición de emboquillada, que volvió a exponer la floja resistencia de Montero bajo los tres palos.

El ingreso del Pola Aranda no cambió demasiado la ecuación en el complemento y Boca siguió sin respuestas.

El ingreso del Pola Aranda no cambió demasiado la ecuación en el complemento y Boca siguió sin respuestas.

Para el complemento, Deportivo Riestra tenía en claro que había hecho su trabajo y eligió juntar líneas para defender con intensidad. Boca, sin la presencia de Paredes, sufrió demasiado la falta de ideas y apenas se contaron algunos remates de media distancia que casi no inquietaron.

Arruabarrena movió el banco en busca de frescura, pero el equipo casi no generó chances. La ausencia de Paredes quedó expresada en la pobre producción futbolística que exhibió el Xeneize en su debut en el torneo. Boca no acertó un solo remate al arco en el complemento.

Minuto a minuto y estadísticas de Deportivo Riestra - Boca:

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