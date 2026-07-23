23 de julio de 2026 - 23:34

Copa Sudamericana: Con un tanto de Merentiel, Boca derrotó 1-0 a O'Higgins y ahora piensa en el juego revancha

Boca mejoró en el segundo tiempo, pero no pudo aumentar la diferencia. Fue triunfo 1-0 sobre el conjunto chileno con un tanto de Merentiel.

Sebastián Villa debutó en Boca y la gente del Xeneize mostró su malestar en La Bomboera.&nbsp;

Sebastián Villa debutó en Boca y la gente del Xeneize mostró su malestar en La Bomboera. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Durante los primeros pasajes, el Xeneize intentó adueñarse de la pelota con Leandro Paredes como eje en la distribución del mediocampo. Boca buscó abrir la cancha y volcar sus ataques por las bandas para romper la estructura dispuesta por Lucas Bovaglio, aunque en el tramo inicial la falta de profundidad le impidió traducir el dominio territorial en ocasiones claras de gol.

Pase exquisito de Paredes y gol de Merentiel para Boca 1- O'Higgins

Por su parte, la escuadra chilena se mantuvo firme y bien replegada en su campo, apostando por el bloque defensivo sostenido por la zaga de Alan Robledo y Miguel Brizuela. Con el arquero Omar Carabalí atento a los envíos aéreos y con chispazos de contraataque comandados por Martín Sarrafiore y Bryan Rabello, O'Higgins logró neutralizar el ritmo del partido durante gran parte de la primera mitad.

En el complemento, Boca mejoró en todo sentido. Levantó el nivel futbolístico y generó innumerables situaciones de peligro, pero falló a la hora de enfrentar el arco chileno. Sobre el final, se retiró Villa reemplazo y recibió los primeros aplausos desde que regresó a La Ribera.

Ganó Boa por 1-0. El resultado quedó corto.La revancha se jugará el próximo jueves en la vecina provincia de Chile.

Boca Juniors - O'Higgins por la Copa Sudamericana: estadísticas

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