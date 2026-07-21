Boca recuperó a su referente: Leandro Paredes no se tomó vacaciones y piensa en la Copa Sudamericana

Leandro Paredes aterrizó en Buenos Aires con la Selección Argentina y, pocas horas después, se presentó en el predio de Ezeiza. El capitán de Boca Juniors canceló sus vacaciones para ponerse bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena. El volante se entrenó con normalidad junto al resto del plantel profesional este martes por la mañana.
El reencuentro con sus compañeros ocurrió inmediatamente después del desembarco del vuelo nacional. Paredes se personificó en el entrenamiento para integrarse a la dinámica de trabajo del grupo de cara a los compromisos internacionales del club. El mediocampista no utilizó los días de descanso habituales tras la competencia con el seleccionado.
El cronograma de la Copa Sudamericana y la disponibilidad del capitán
El equipo técnico de Rodolfo Arruabarrena evaluó el estado físico del jugador durante la jornada. Paredes presenta una lesión, pero los informes médicos indican que el inconveniente no le impide disputar un partido de alta competencia. Por este motivo, el exjugador del París Saint-Germain realizó los ejercicios a la par del resto de los futbolistas convocados.
La presencia del volante central asegura su disponibilidad para el encuentro de este jueves. Boca Juniors inicia su participación en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El primer partido de la serie contra O'Higgins de Chile se llevará a cabo en el estadio de La Bombonera.
El club argentino accedió a esta instancia del torneo tras finalizar en la tercera posición de su zona en la Copa Libertadores. Esta ubicación lo obligó a disputar una fase previa para continuar en las competencias continentales de la temporada. El esquema del torneo establece que Boca abrirá la llave en condición de local.
El partido de ida está programado para el jueves 23 de julio a las 21:30, hora de Argentina. La logística del equipo incluye una semana de preparación antes de viajar a Chile para el encuentro de vuelta. El cierre de la llave se producirá el 30 de julio, también a las 21:30, en territorio chileno.
El mercado de pases del club también registra movimientos en paralelo a la preparación deportiva. Mientras Paredes se suma a las prácticas, otros integrantes del plantel definen su futuro. Lucas Janson se encuentra cerca de abandonar la institución, en un contexto donde la lista de buena fe para la Sudamericana sufrió modificaciones profundas.