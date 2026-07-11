11 de julio de 2026 - 14:13

Carlos Tevez confesó que no descarta postularse para ser presidente de la Nación o de Boca

El ídolo xeneize y exdelantero sostuvo que son caminos que mantiene abiertos para el futuro y lo vinculó con su historia de superación en Fuerte Apache.

Carlos Tevez confesó que no descarta postularse para ser presidente de la Nación o de Boca

Carlos Tevez confesó que no descarta postularse para ser presidente de la Nación o de Boca

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El ex entrenador de Independiente y Talleres, Carlos Tevez, sacudió los ámbitos deportivo y político al revelar públicamente que no descarta postularse en un futuro como presidente de la Nación o de Boca, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

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La sorpresiva declaración se produjo durante una entrevista emitida por la cadena ESPN, en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo, cuando se le consultó sobre sus aspiraciones fuera del terreno de juego. Frente a la pregunta del periodista, el ídolo xeneize subrayó que mantiene abiertas ambas posibilidades y vinculó dicha ambición con su historia de superación personal.

“El archivo te puede llegar a matar, pero salir de Fuerte Apache y ser presidente de una nación o el día de mañana ser presidente de Boca, es algo que a cualquier ser humano le infla el pecho”, soltó el exdelantero.

Tevez profundizó en sus reflexiones y sostuvo que son dos caminos que no descarta para nada, aclarando que, si bien "hoy no es el momento", evaluará su porvenir cuando ya no tenga más nada para dar en el ámbito del fútbol.

Su visión sobre dirigir Boca

En ese sentido, admitió que es una idea que se le viene a la cabeza al considerar cómo creció en su vida al salir de un contexto humilde. En el transcurso de la charla, Tevez también abordó la posibilidad de asumir como director técnico en Boca Juniors, señalando que esa oportunidad llegará en el momento justo, sin forzar absolutamente nada.

Al respecto, el Apache expresó: “Si hoy me decis: tenés que dirigir a Boca, es algo forzado. Yo creo que me falta un paso, y ese momento sin forzarlo, va a llegar. No es para cualquiera. Primero tenés que ganar el campeonato y segundo la Libertadores. Si no no podés estar, más nosotros que venimos en un pasado tan grande en Boca”.

Carlos Tévez abordó la posibilidad de asumir como DT en Boca Juniors

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La mirada de Tevez sobre la Selección en el Mundial

Por otra parte, en su nuevo rol de analista durante el desarrollo de la Copa del Mundo, brindó su visión técnica sobre el desempeño de la Selección argentina ante los combinados de Egipto y Cabo Verde, destacando que el equipo logró salir adelante por la jerarquía de sus futbolistas.

Tevez manifestó la necesidad de ser cauto y cuidar las palabras al analizar al conjunto nacional en un medio local, aunque reconoció el mérito de los rivales africanos, los cuales pusieron al seleccionado contra las cuerdas.

Por último, analizó el partido de este sábado por los cuartos de final en Kansas ante Suiza, al calificarlo como un compromiso dificilísimo debido al sistema de juego marcado y la versatilidad del rival europeo.

El ex futbolista de la Selección nacional advirtió que el adversario conoce los déficits de Argentina y saldrá a jugar de igual a igual, en un cruce decisivo cuyo ganador obtendrá el pase a las semifinales del torneo mundialista.

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