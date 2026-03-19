Así es la casa de Carlos Tévez: lago, museo, metegol, trofeos y un guiño a Boca

Carlos Tévez volvió a captar la atención , pero esta vez lejos de las canchas. En un reciente house tour que se viralizó en redes sociales , el ídolo mostró cómo es su casa por dentro: una propiedad imponente donde conviven el diseño moderno, los espacios de relax y su pasión por el fútbol.

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La mansión del ex Boca , mezcla amplitud, naturaleza y detalles personales , que dejan ver un costado íntimo de Carlitos, enfocado en disfrutar su vida lejos de las canchas.

Dentro de la casa, uno de los espacios que más llamó la atención es el comedor, donde Tévez exhibe parte de su historia profesional. Allí se pueden ver trofeos, premios y fotos junto a sus hijos, en un ambiente que funciona casi como un museo personal.

El recorrido continúa por un pasillo intervenido con un gran mural que repasa momentos clave de su carrera . Imágenes de sus goles, celebraciones y pasos por distintos clubes acompañan el camino hacia otro de los sectores más impactantes: una habitación dedicada a su colección de camisetas.

En ese espacio también se destaca un objeto muy especial: un metegol inspirado en Boca Juniors, en clara referencia al club donde se convirtió en ídolo y del que es hincha.

Casa La casa de Carlos Tévez hace un repaso de su carrera y su amor por Boca Juniors. web

Casa La casa de Carlos Tévez hace un repaso de su carrera y su amor por Boca Juniors. web

Más allá del interior, la casa del Apache también sorprende por sus espacios al aire libre. Pensados para el descanso y la vida social, incluyen un quincho amplio donde suele recibir invitados y organizar encuentros.

Pero uno de los detalles más impactantes está en otro sector del jardín: una pileta natural con estética de lago, rodeada de una estructura que simula formaciones rocosas. Este diseño, inspirado en tendencias actuales, crea un ambiente que remite a un paisaje natural y amplifica la sensación de inmensidad de la propiedad.

Casa La casa de Carlos Tévez hace un repaso de su carrera y su amor por Boca Juniors. web

Casa La casa de Carlos Tévez hace un repaso de su carrera y su amor por Boca Juniors. web

Casa La casa de Carlos Tévez hace un repaso de su carrera y su amor por Boca Juniors. web

Casa La casa de Carlos Tévez hace un repaso de su carrera y su amor por Boca Juniors. web

Lejos de un estilo minimalista, el hogar de Tévez apuesta por un concepto más personal, donde el fanatismo por el fútbol convive con el confort y la naturaleza. El resultado es un espacio único que combina recuerdos, diseño y momentos familiares, pensado tanto para el disfrute como para el descanso.

Con este recorrido, Carlos Tévez mostró una faceta distinta: la de anfitrión y padre, en un entorno que refleja su historia y sus gustos. Su casa, con lago artificial, museo propio y guiños constantes al Xeneize, se transformó en una de las más comentadas en redes, tanto por su tamaño como por su estilo.