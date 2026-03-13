Así es el departamento de Bautista Mascia y Denisse González: el cantante creó un rincón dedicado a la música

La pareja que se conoció en Gran Hermano, se mudó a un nuevo departamento y mostraron algunos rincones especiales de su hogar.

Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo.

A dos años de que comenzara su historia de amor en Gran Hermano, Bautista Mascia y Denisse González dieron un nuevo paso en su relación y se mudaron a un nuevo departamento juntos. La pareja dejó atrás el cómodo loft dúplex en la zona de Palermo y ahora se instaló en otro edificio, amplio y moderno.

Así es la nueva casa de la pareja El departamento al que se mudaron los “Baunisse” tiene un estilo moderno y cálido, con un living luminoso que combina muebles de madera clara, tonos neutros y varios detalles decorativos.

Bautista Mascia Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo. web Bautista Mascia Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo. web Uno de los rincones que más llama la atención es el espacio dedicado a la música, una gran pasión de Bautista, que es cantante - fue líder y creador de Toco para Vos-. Allí se pueden ver discos de vinilo, un tocadiscos y una guitarra apoyada junto a la ventana, creando un pequeño sector musical dentro del living.

El ambiente también suma plantas, alfombras coloridas y cuadros, que aportan un aire relajado y personal al espacio. Frente al sillón claro se ubica una mesa ratona de vidrio, mientras que un mueble bajo sostiene el televisor y algunos objetos decorativos.

Bautista Mascia Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo. web Bautista Mascia Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo. web Bautista Mascia Bautista Mascia y Denisse González se mudaron a un departamento en Palermo. web Con estos detalles, el nuevo departamento refleja el estilo de vida de la pareja que va por su tercer año de amor: un espacio íntimo, creativo y muy ligado a la música, donde Bautista y Denisse continúan construyendo su vida juntos tras haberse conocido dentro de la casa más famosa del país.