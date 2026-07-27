Así vive Marcelo Tinelli en un exclusivo edificio de Palermo Chico: departamento de lujo, estilo excéntrico, y bar personal

El conductor unificó dos unidades para crear un hogar de 530 metros cuadrados con sectores divididos para su privacidad y vistas privilegiadas al Río de la Plata.

Marcelo Tinelli eligió el corredor más cotizado de la Ciudad de Buenos Aires para establecer su residencia definitiva. En un departamento que combina minimalismo y dimensiones fuera de lo común, el conductor diseñó un espacio a medida en Palermo Chico, priorizando la amplitud y la independencia de cada integrante de su familia.

La propiedad se encuentra en el complejo Le Parc Figueroa Alcorta, un proyecto de la desarrolladora Raghsa compuesto por dos torres de gran altura. Tinelli optó por una configuración atípica al fusionar dos unidades originales, alcanzando una superficie total de 530 metros cuadrados cubiertos con ventanales que dominan tanto la ciudad como la costa.

Un búnker de diseño con independencia familiar La distribución interna refleja una búsqueda de funcionalidad extrema. El departamento cuenta con seis dormitorios y seis baños, organizados para que los ambientes del conductor queden claramente diferenciados de los sectores habitados por sus hijos. Esta disposición garantiza que cada miembro del clan mantenga su ritmo cotidiano y su intimidad sin interferencias.

En el centro de esta propiedad, un bar privado se erige como el corazón social del hogar. Este sector específico funciona como punto de encuentro neurálgico para la familia y sus invitados, destacándose como el elemento de carácter en una vivienda que, en el resto de sus ambientes, apuesta por un estilo estrictamente minimalista y atemporal.