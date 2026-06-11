Ángel de Brito reveló detalles de la supuesta separación de Marcelo Tinelli

El presente sentimental de Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones que indican que su vínculo con Rossana Almeyda habría terminado pocas semanas después de haber sido confirmado públicamente.

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La información fue comentada por Ángel de Brito en el programa LAM, donde sostuvo que una reciente conversación con el conductor le despertó sospechas sobre un posible distanciamiento. Según explicó, durante el intercambio Tinelli habló de distintos aspectos de su actualidad personal y profesional, pero no hizo referencia a la modelo.

De Brito también señaló que el conductor evitó mencionar tanto a Almeyda como a Milett Figueroa , con quien había mantenido una relación anterior.

Durante el programa, el periodista deslizó que la ruptura se habría producido por cuestiones vinculadas a la dinámica que tomó el vínculo en sus primeras etapas. Sin brindar mayores detalles, definió con una sola palabra la actitud que, según su versión, habría influido en la decisión del conductor: “intensa” .

Por el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre el supuesto final de la relación.

Cómo comenzó la historia entre Tinelli y Almeyda

Los rumores de romance habían comenzado a circular a partir de publicaciones compartidas por Tinelli en redes sociales. Primero, una imagen doméstica despertó especulaciones entre sus seguidores y, días más tarde, una fotografía de una cena acompañada por la mención “Ro” y un corazón reforzó las sospechas.

Con el paso de las semanas, el propio conductor confirmó el vínculo y reveló que el acercamiento se produjo gracias a una amiga en común relacionada con Carolina “Pampita” Ardohain, quien les habría facilitado el contacto inicial.

Ahora, mientras Tinelli permanece en Miami por compromisos vinculados a la cobertura del Mundial 2026, las versiones sobre una nueva etapa de soltería vuelven a instalarse en el mundo del espectáculo.