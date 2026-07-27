Juan Minujín en su mejor momento: estrena la nueva película por la que fue reconocido en los Premios Goya

Juan Minujín atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Consolidado desde hace años como uno de los actores más versátiles del cine y la televisión argentina, en el último tiempo sumó una fuerte proyección internacional: fue nominado al Premio Goya como Mejor Actor de Reparto por "Los domingos", trabajó bajo la dirección de Angelina Jolie en "Without Blood" y espera el estreno de la segunda temporada de "Coppola, el representante", mientras avanza en nuevos proyectos que, por ahora, mantiene en reserva.

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Sin embargo, el reconocimiento no modificó su forma de entender el oficio. En diálogo con Clarín , el actor adelantó el estreno argentino de " Los domingos ", el próximo jueves 30 de julio. Dirigida por la española Alauda Ruiz de Azúa, es una película que explora los vínculos familiares, la fe y los conflictos que aparecen cuando alguien cercano toma decisiones difíciles de aceptar.

Minujín contó que el vínculo con la directora comenzó años atrás, cuando ambos coincidieron en un festival de cine en California. "Conocí a la directora en un festival en California hace unos años. Ella estaba presentando su ópera prima y yo estaba presentando otra película. Tiempo después me llegó la idea de hacer una prueba para uno de sus proyectos. Me gustaba mucho la idea... Hice la prueba y, a partir de ahí, empezamos a construir la idea de poder armar esa complicidad de pareja y ese universo".

Consultado sobre los criterios que utiliza para aceptar un papel en un momento en el que puede elegir con mayor libertad, explicó: "Múltiples cosas. A veces es el hecho de si el guion me habla de alguna manera o me cuenta algo de lo que me interesa hablar. A veces es la directora, a veces es la actriz… La idea es contar historias en las que el espectador se pueda ver interpelado de alguna manera".

Sobre la experiencia de filmar íntegramente en España, destacó el intercambio cultural que implica trabajar en otros países. "Me gusta conocer otros lugares, otras maneras de trabajar… Está bueno transitar un camino con otras experiencias y otras idiosincrasias. Eso siempre es algo muy rico".

"Los domingos" tuvo un amplio recorrido por festivales y una muy buena recepción del público español, algo que derivó en la nominación de Minujín a los Premios Goya. "Es un reconocimiento muy grande. La verdad es que la película tuvo muchos espectadores en España y conectó mucho con el público. Toca muchos temas y abre un interrogante muy fuerte. Entonces la gente sale y debate. Con eso vinieron los premios. Yo estoy súper agradecido".

Minujín en "Los domingos", película española que estrena el jueves en los cines argentinos.

Ahora espera que la historia encuentre el mismo eco en el público argentino. "Ojalá que encuentre su público. Creo que así va a ser. Tengo la idea de que va a conectar bien con el público".

El deseo de Juan Minujín de recuperar las tiras diarias

Aunque en los últimos años estuvo concentrado en proyectos audiovisuales, Minujín no oculta que extraña el escenario. "El teatro me parece el lenguaje más hermoso de toda la actuación. Como espectador amo el teatro. Muchas veces me entusiasma más ir a ver una obra de teatro que ir a ver una película".

Explicó, sin embargo, que los rodajes internacionales y los viajes dificultan sostener una obra en cartel. También expresó su nostalgia por las ficciones diarias de la televisión argentina, un formato que considera fundamental para la industria.

"Extraño un montón la ficción diaria. Me parece un lenguaje hermoso. Me parece un motor de la industria muy importante. No solo es una fuente de trabajo sino de charla. Genera que estemos todos atravesados por dos o tres tiras. Ojalá exista la posibilidad de que algo de eso vuelva, porque creo que nos identifica mucho a los argentinos".