21 de julio de 2026 - 14:36

Llega a la Nave UNCuyo un ciclo de cine suizo

Esta propuesta audiovisual gratuita se verá en la Sala Azul del centro cultural ubicado en el Parque Central. La idea es renovar la mirada sobre la cultura helvética actual, combinando relatos familiares y animación para adultos junto a un fin solidario.

Mary Anning, cinta animada de origen suizo.

Mary Anning, cinta animada de origen suizo.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En el marco del proyecto Suiza Popfestival de arte, ciencia, realidad virtual, animación y juegos suizos en su edición Mendoza—, la Sala Azul de la Nave UNCuyo será sede de un mini ciclo de cine diseñado para mostrar una perspectiva del país europeo más allá de los clichés tradicionales sobre sus montañas, paisajes, chocolates y relojes.

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La programación comenzará el viernes 24 de julio a las 18 con la proyección del largometraje Mary Anning. Con una duración de 1 hora y 16 minutos y calificación apta para todo público (APT), la película relata la historia de la niña que revolucionó la paleontología en la Inglaterra del siglo XIX, celebrando la curiosidad, la ciencia y la infancia.

La segunda jornada tendrá lugar el sábado 25 de julio a las 16 con la muestra Panorama Suizo - Cortos Animados para adultos.

Esta selección, destinada a mayores de 16 años y con una duración de 1 hora y 20 minutos, reúne producciones recientes de animación que combinan humor negro, ciencia ficción, documental y experimentación visual para reflexionar sobre la identidad, la memoria, el cuerpo y el mundo contemporáneo.

Ambas funciones son de entrada gratuita.

La organización solicita la colaboración de los asistentes mediante la donación de alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a beneficio del merendero Dejando Huellas.

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