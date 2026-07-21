Conmoción por la muerte de la actriz Kaylee Hottle a los 18 años, protagonista en "Godzilla vs. Kong"

La actriz Kaylee Hottle , reconocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire , murió a los 18 años tras sufrir un accidente automovilístico en el estado de Maryland , Estados Unidos.

Es una de las películas más esperadas del año y acaba de estrenar un trailer espectaular y muy revelador

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle , al sitio TMZ. Según relató, la joven sufrió un grave accidente de tránsito durante la mañana y falleció mientras era trasladada a un hospital .

Tras conocerse el fallecimiento, la Escuela para Sordos de Texas , donde cursaba sus estudios, publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

"Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland", expresó la institución.

Además, enviaron sus condolencias a la femilia de la actriz: "Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron durante este momento tan difícil".

Quién era Kaylee Hottle

Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 en el estado de Georgia, en una familia en la que tanto ella como sus padres tenían hipoacusia.

Su carrera artística comenzó en 2017, cuando participó en una publicidad de Convo, una aplicación de traducción en lengua de señas.

A partir de ese trabajo fue convocada para interpretar a Jia, la niña huérfana que desarrolla un vínculo especial con King Kong mediante el lenguaje de señas, en la película Godzilla vs. Kong.

Kaylee Hottle en Godzilla vs. Kong.

El personaje fue uno de los más destacados de la franquicia y la llevó a compartir elenco con figuras como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González y Rebecca Hall.

Además de su participación en la exitosa saga cinematográfica, Hottle actuó en un episodio de la serie Magnum P.I. en 2021.

En 2024, recibió una nominación a los Saturn Awards en la categoría de Mejor Actriz Joven en una Película por su trabajo en Godzilla x Kong: The New Empire.