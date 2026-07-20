Es una de las películas más esperadas del año y acaba de estrenar un trailer espectaular y muy revelador

El universo cinematográfico de Marvel (MCU) ha dado un golpe de autoridad este lunes con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Avengers : Doomsday .

Se va de HBO Max una de las sagas de terror más exitosas del universo Warren: tiene 3 películas

Histórico: la película biográfica de Michael Jackson rompió todos los récords del género

El avance, que llega días antes del esperado panel de la San Diego Comic-Con, no solo confirma la escala masiva del conflicto multiversal, sino que marca el regreso de las dos figuras más icónicas de la franquicia en roles que han dejado a los fanáticos en shock.

El momento más comentado es, sin duda, la aparición de Robert Downey Jr. en la piel de Victor von Doom . Ataviado con su clásica máscara metálica y una capucha verde, el actor que personificó a Iron Man ahora asume el rol del antagonista principal, hablando con un marcado acento de Europa del Este que evoca sus raíces en la nación ficticia de Latveria. Doom advierte sobre una "decisión impensable" mientras demuestra un poder aterrador al detener con apenas dos dedos un ataque directo del Stormbreaker de Thor.

Por otro lado, el tráiler ratifica el regreso triunfal de Chris Evans como Steve Rogers . En un clímax emocionante, se observa al Capitán América portando un nuevo traje y levantando nuevamente el Mjolnir , un "milagro" necesario para enfrentar la amenaza de Doom que Thor recibe con incredulidad.

La trama de Doomsday gira en torno a las Incursiones , eventos donde realidades paralelas colisionan, amenazando con la destrucción total. La película integrará personajes de tres universos distintos: la Tierra-616 (MCU principal), la Tierra-828 (hogar de Los 4 Fantásticos ) y la Tierra-10005 (el universo de los X-Men de Fox).

Bajo la dirección de Anthony y Joe Russo, quienes regresan tras el éxito de Endgame, la cinta cuenta con un reparto masivo que incluye a Pedro Pascal (Reed Richards), Chris Hemsworth (Thor), Florence Pugh (Yelena Belova), Tom Hiddleston (Loki), Sebastian Stan (Bucky Barnes) y leyendas como Patrick Stewart (Profesor X) e Ian McKellen (Magneto).

Todos los personajes de Avengers Doomsday Marvel

Originalmente el proyecto se titulaba Avengers: The Kang Dynasty, pero Marvel decidió reescribir la historia tras el despido de Jonathan Majors, centrando ahora la "Saga del Multiverso" en la figura del Doctor Doom.

Fecha de estreno y formatos

Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine de América Latina el jueves 17 de diciembre de 2026 y a los Estados Unidos el 18 de diciembre. Disney también ha anunciado que la película debutará con la certificación "Infinity Vision", un nuevo programa para salas premium de gran formato diseñado para ofrecer una experiencia visual y sonora superior, compitiendo directamente con el formato IMAX.