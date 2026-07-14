Histórico: la película biográfica de Michael Jackson rompió todos los récords del género

La película " Michael ", basada en la vida de Michael Jackson , alcanzó un nuevo récord en la taquilla mundial al superar los 1.000 millones de dólares de recaudación, una cifra que la convierte en la película biográfica musical más exitosa de todos los tiempos.

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El filme acumuló 371,8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 629,8 millones en el resto del mundo, para un total de 1.001 millones, según informó Variety.

Protagonizada por Jaafar Jackson , sobrino del Rey del Pop, la producción se estrenó en abril y desde su debut mostró un rendimiento extraordinario. Solo en su primer fin de semana recaudó 97 millones de dólares en Norteamérica y 217 millones a nivel global, estableciendo un nuevo récord para una biopic musical y dejando atrás la marca de Straight Outta Compton (2015), que había debutado con 60 millones.

Con este resultado, "Michael" desplazó a "Bohemian Rhapsody" (2018), la película sobre Freddie Mercury y Queen que había cerrado su recorrido comercial con 911 millones de dólares.

Además, se convirtió en la película basada en una persona real más taquillera de la historia, superando también a "Oppenheimer" (2023), que había alcanzado los 975 millones.

El éxito representa, además, un hito para Lionsgate, ya que es el primer largometraje del estudio en superar los 1.000 millones de dólares.

Una mirada autorizada sobre Michael Jackson

Aunque fue un fenómeno comercial, la película también recibió críticas por la forma en que aborda la vida del artista.

Producida con participación de integrantes de la familia Jackson, la historia comienza en la infancia de Michael, cuando lideraba The Jackson 5 en Gary, Indiana, y retrata los abusos físicos sufridos por parte de su padre.

Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados fue la decisión de eliminar por completo las acusaciones de abuso sexual que marcaron la vida del cantante durante la década de 1990. Durante la preproducción se había conocido que el filme comenzaría con el allanamiento del rancho Neverland en 1993, pero esa trama finalmente quedó fuera del montaje definitivo.

El presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, celebró el desempeño del largometraje.

"El público recibió la película desde el primer momento, convirtiéndola en un fenómeno cultural único en las salas de cine de todo el mundo. Su entusiasmo demuestra el magnífico atractivo de uno de los mayores artistas de todos los tiempos y subraya la fortaleza de la experiencia de ver cine en el cine", afirmó.