Antiguos confidentes de Michael Jackson presentan una demanda con graves acusaciones de abuso infantil.

Dominic y Connie Cascio, junto con sus cinco hijos , alegan que Michael Jackson abusó de cuatro de ellos. Según la denuncia, esto ocurrió en Neverland Ranch, durante viajes y en lugares de gira, entre otros. La familia fue conocida durante años como la "segunda familia" del difundo cantante y lo defendió públicamente de acusaciones anteriores.

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Según los informes, la familia ya se había puesto en contacto con los administradores del patrimonio de del Rey del Pop para presentar sus alegaciones. Al parecer, se llegó a un acuerdo confidencial por el cual la familia recibiría aproximadamente 16 millones de dólares, distribuidos a lo largo de cinco años. Cuando esos pagos cesaron en 2025 y las nuevas negociaciones fracasaron , la familia decidió interponer una demanda.

Michael Jackson fue acusado por una familia cercana a él.

En la denuncia, Jackson es descrito como un “abusador infantil reincidente” que presuntamente drogó y abusó sexualmente de los niños durante más de diez años. Según la familia, los manipulaba con atenciones, regalos y acceso a su vida de lujos, y les indicaba qué decir cuando alguien les hacía preguntas.

La demanda también alega que Jackson frecuentemente se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y que él mismo proporcionaba a los niños alcohol, marihuana y otras drogas. Además, presuntamente utilizaba un lenguaje codificado en las reuniones que, según la acusación, estaban relacionadas con abusos.

Michael Jackson Michael Jackson fue acusado por una familia cercana a él. Web

El abogado Marty Singer, representante del patrimonio de Michael Jackson, califica las acusaciones como un intento de obtener dinero. Según él, la familia defendió al cantante durante más de veinticinco años y confirmó previamente que no había tenido ningún comportamiento inapropiado.

Las nuevas acusaciones surgen coincidiendo con el estreno en cines de la película Michael, una película biográfica sobre el cantante, que se espera que alcance una recaudación récord para una biografía musical.