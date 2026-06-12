12 de junio de 2026 - 22:20

El VHS resurge de sus cenizas: una película desafía al streaming con un estreno en cinta

A 20 años de su desaparición comercial, el formato analógico regresa de la mano de la película “Así es como termina el mundo".

Un director de cine desafía al streaming al lanzar una película en VHS en 2026

Un director de cine desafía al streaming al lanzar una película en VHS en 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El VHS ha protagonizado un regreso inesperado al mercado cinematográfico. Aunque la industria lo consideraba una tecnología extinta, una nueva película decidió saltarse las plataformas de streaming para lanzarse exclusivamente en este formato físico. Se trata de "Así es como termina el mundo”, el debut del director sudafricano Robert Dos Santos.

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Este proyecto no solo es inusual por su soporte, sino por la intención detrás de él: Dos Santos busca reivindicar el concepto de "directo a VHS", una frase que históricamente funcionaba como un insulto para producciones de bajo presupuesto y mala calidad.

"El objetivo es decir: mira, directo a VHS es en realidad decir que esta es una película bien hecha, realizada con la intención de una audiencia", explicó el director, quien imaginó cómo sería la evolución de este formato en pleno 2026.

"Así es como termina el mundo"

"Así es como termina el mundo” busca reivindicar al VHS

De qué trata la película

La trama de la película se sumerge en la ciencia ficción, situándose en un futuro marcado por el fin de una guerra entre la humanidad y "Estados de Máquinas de IA".

La historia sigue a un hombre que busca a su hermana en una fiesta hedonista en el desierto, conocida como "la última fiesta del mundo". El rodaje se llevó a cabo principalmente en AfrikaBurn, el equivalente sudafricano del famoso festival Burning Man.

Embed - This Is How The World Ends - Trailer One

A pesar de la escasez de reproductores de vídeo funcionales en la actualidad, el lanzamiento ha sido un éxito rotundo entre coleccionistas y nostálgicos.

Salida a la venta el pasado 7 de junio, coincidiendo con el Día Nacional del VCR, la película agotó rápidamente sus primeras existencias tras superar las 1.000 copias en pedidos anticipados a nivel mundial.

Aunque existen rumores sobre un posible salto posterior a cines o streaming, por ahora la única forma oficial de ver la obra de Dos Santos es a través de la cinta magnética disponible en su sitio web. Este fenómeno demuestra que, más allá de la practicidad digital, el coleccionismo y la nostalgia mantienen vivo el pulso de formatos que muchos ya daban por muertos.

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