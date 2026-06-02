Federico Cardone, director de cine mendocino: "Antonio di Benedetto es una figura atractiva porque plantea muchas preguntas"

Antonio di Benedetto vuelve al centro de la escena. Este sábado 6 de junio , a las 21, se estrenará en la Nave UNCuyo la película "Vidas imaginarias" , dirigida por Federico Cardone (repite el miércoles 10 de junio a la misma hora). El filme toma como punto de partida la figura y la literatura del escritor mendocino, autor de clásicos como "Zama", para construir un relato que se mueve con libertad entre la ficción, el documental y el ensayo cinematográfico.

La película sigue a Vera, una joven que intenta realizar un filme sobre el célebre escritor y periodista, quien fuera director de este diario. La búsqueda comienza a partir de un cuento ambientado en un zoológico durante una noche de eclipse, una historia en apariencia extraña que encierra una clave fundamental para comprender la vida de su protagonista. A partir de esa premisa, el largometraje despliega una investigación que conecta literatura, memoria, identidad y creación artística.

La producción, que empezó a filmarse en 2022 (año en que se celebró el centenario del escritor), cuenta con las actuaciones de Malena Garay, María Pilar Mestre, Valentina Spina Zapata, Emiliano Daniel Politino Zapata y Santiago Francisco Borremans. Además, incorpora testimonios de Sofía Criach, Daniel Eduardo Politino y Oscar Guillén, periodista de Los Andes.

La película fue escrita por Federico Cardone junto a Mariana Abdala y Mariana Guzzante. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Mariano Donoso y Mariano Cócolo, mientras que el montaje fue realizado por Diego Oneto y el propio Cardone. La música original pertenece a Andrés Ceccarelli y Valentina Spina Zapata.

Reconocido como una de las figuras más activas del audiovisual mendocino, Cardone combina su trabajo como realizador con la gestión cultural y la docencia. Actualmente es coordinador del Cine Universidad de Mendoza y director artístico del Festival Graba.

Al reflexionar sobre el origen del proyecto, el director recupera una imagen reveladora de Di Benedetto: "Una vez leí que Antonio Di Benedetto escribía caminando. Quienes lo conocieron decían que caminaba por la ciudad muy concentrado, repasando la trama de la historia que buscaba escribir. ¿Cómo se hace para entrar y salir así del mundo? ¿Para caminar por una calle de Mendoza mientras se trama un cuento? Quizás la literatura sea eso: algo que nos ayuda a movernos. A estar en otra parte. A escapar por esta vez".

"La literatura de Di Benedetto, cuando te pica, no te suelta fácil", reflexiona ahora con Los Andes. "Hace unos 15 años hice un documental un poco más convencional; en otro momento también tuve la insensata idea de filmar una película a partir del último capítulo de 'Zama'. Y ahora fuimos por otro lado: pensar una biografía apócrifa al modo de Borges, Roberto Bolaño o Marcel Schwob. De ahí el nombre 'Vidas Imaginarias'".

- Vera intenta hacer una película sobre Di Benedetto mientras atraviesa su propia búsqueda. ¿Qué representa este personaje dentro del relato y cuánto tiene de reflejo de quienes se acercan hoy a la obra del escritor?

- En general se piensa a la literatura como esa cosa de papel que va en una biblioteca. Y en realidad, muchas novelas o cuentos, tienen un impulso vital. Te sirven para la vida. Te levantan de la silla. El personaje de Vera toma a la literatura de Di Benedetto y la vuelve propia. Entonces se relaciona con otra gente, se mueve en el mundo a partir de lo que le despierta esa obra literaria. No se hace experta, se la apropia y la transforma.

- Una particularidad de la película es que se aborda desde el documental, la ficción y el ensayo. ¿Cómo trabajaste ese cruce de registros?

- Se suele pensar al documental como esas películas con voz en off y que te van a enseñar algo, pero en realidad el documental es un género muy libre. Puede tener muchas formas. Creo que esa zona incierta entre lo real y lo que no es real es lo más interesante. Ese vaivén, esa duda. Cuando uno se toma esas libertades la película empieza a respirar de otra manera. Te sorprende cuando la estás haciendo. Si no se convierte en una ruta un poco monótona en la que ya sabemos a dónde vamos a llegar.

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Antonio di Benedetto: el escritor indescifrable

- A lo largo de tu vida ya afrontaste la tarea de contar a figuras de la cultura, como Cortázar, Quino o Bodoc, ¿qué desafíos encontraste al abordar esta tarea con Antonio Di Benedetto?

- Me gusta la figura de los escritores, ese poder de concentración, ese poder dejar de lado la cantidad de estímulos que nos rodean para dejarse llevar por una frase y después por otra, y otra. No necesitan casi de nada para contar una historia. Un papel, un lápiz y silencio. Y el goce por el lenguaje. El tema de esta película era cómo pensar el pasaje de lo literario a lo cinematográfico. La narrativa cinematográfica no se lleva bien con la literaria. Creo que lo más difícil fue buscar ese mix. Fue mucha prueba y error. Por suerte tuvimos bastante tiempo en la edición para probar cosas.

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- Una parte fundamental de la película son las entrevistas, entre las que se destaca una al periodista de Los Andes Oscar Guillén. ¿Qué aportan al relato estos testimonios?

- Fue una gran suerte haber encontrado a Oscar. Nos dio la clave del trabajo de la ficción a través del documental. Él escribió una gran novela sobre Di Benedetto pero no se atuvo a lo estrictamente real. A Di Benedetto le cambió el nombre por el de Sensini, como el cuento de Roberto Bolaño. Y a partir de ahí armó su historia. Tomamos ese elemento para generar ese giro en el personaje de Vera: descubrir cuál era su propio Di Benedetto, no importa tanto si era cierto o no. También fue muy importante el aporte de Valentina Spina. Ella es música y trabajó su tesis de doctorado sobre Di Benedetto y el silencio. Ese trabajo nos ayudó mucho a encontrar el ritmo sonoro de la película. Su música, junto a la de Andrés Ceccarelli, no ayudó a encontrar la estructura.

- El estreno absoluto se realizó el 27 de mayo en Buenos Aires, y luego del paso por la Nave UNCuyo se verá en el Gaumont, el 11 de junio. ¿Qué recepción tuvieron en esa primera proyección y cómo esperás que resuene el filme en el público de Mendoza?

- La película causó mucho interés por parte de la prensa. Supongo que la figura de Di Benedetto sigue siendo muy atractiva porque plantea muchas preguntas. Es difícil pensar qué es lo que una película puede generar en el público. Que les den ganas de leer a Di Benedetto puede ser de las mejores cosas que puedan pasar. Alguien que vio la película nos comentó que a la salida, mientras volvía a su casa con una amiga, siguieron hablando. Creo que es lo mejor que le puede pasar a una película: que te acompañe a la salida del cine