Estrenos de cine: la nueva película de Pedro Almodóvar, con Leo Sbaraglia, encabeza la cartelera

En los últimos años, Pedro Almodóvar se ha consolidado como un gran arquitecto del drama contemporáneo, gracias a filmes como "Julieta", "Dolor y gloria" y "La habitación de al lado" (su primer largometraje en inglés). Estas películas, aunque estallen en colores y artificios, siguen conectadas con la fibra más íntima del manchego: la autobiografía, el universo femenino y la pulsión del exceso.

Tiene una actuación célebre del cine, retrata la codicia y fue elegida como la mejor película del siglo XXI por The Guardian

Pedro Almodóvar vuelve sobre esos territorios en "Amarga Navidad", ovacionada recientemente en el Festival de Cannes y protagonizada por Leonardo Sbaraglia . El filme, que desde este jueves 28 de mayo puede verse en las salas argentinas, posee esa cualidad tan característica de su cine: funcionar al mismo tiempo como confesión íntima y como espectáculo ferozmente teatral.

Muchos verán en la película un espejo deformado de "Dolor y gloria", quizá la obra más autobiográfica del director hasta hoy, y no estarán equivocados. El propio Almodóvar definió ambas películas en Cannes como "un díptico" en el que se permitió hablar abiertamente de sí mismo.

La historia gira alrededor de la crisis creativa, el dolor y los límites de la autoficción. Raúl, el personaje interpretado por Sbaraglia, es un cineasta bloqueado que transforma el sufrimiento ajeno en combustible artístico. La narración alterna dos líneas temporales: en 2004 seguimos a Elsa, una directora de publicidad encarnada por Bárbara Lennie; en 2025 observamos cómo Raúl utiliza fragmentos de aquella vida para reconstruirse a sí mismo.

El elenco se completa con Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, Quim Gutiérrez y las imprescindibles Rossy de Palma y Carmen Machi, además de Amaia Romero, recordada por la serie "La Mesías".

El título del filme proviene de una canción de Chavela Vargas, cuya voz áspera y quebrada vuelve a darle el tono emocional a un filme suyo. El director ya había utilizado sus canciones en "Kika" y "La flor de mi secreto", aunque el vínculo entre ambos excedía lo artístico: compartieron una amistad profunda que se prolongó hasta la muerte de la cantante, en 2012.

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"Con Leo hay muchas cosas que tengo en común, hay frases directamente mías", reveló Almodóvar en una entrevista con Infobae España. Allí se explayó sobre los puntos en común que tiene él mismo con su personaje, pero también en las diferencias: "Lo que no tengo todavía es una crisis creativa, una sequía así de creativa. No lo he tenido todavía. Le tengo terror. Me da mucho miedo, sí. Y lo que haría sería lo que hace él: no parar de escribir hasta que encuentre algo", dijo.

"Es el personaje que más me representa. Porque es el personaje con el que más tengo en común la profesión y todo lo que hablamos sobre cine es de mi propia cosecha, no he tenido que documentarme. Pero justamente por eso, porque es el personaje más cercano a mí, he tratado de no ser clemente con él", profundizó el director, que tomó como materia prima para el guion un relato de su libro de cuentos "El último sueño".

Más estrenos

"Dolly: Juega conmigo": Esta película de terror dirigida por Rod Blackhurst sigue a Macy, una joven secuestrada por una criatura monstruosa que intenta criarla como si fuera su propia hija. Con una duración de apenas 73 minutos, el filme está protagonizado por Fabianne Therese, Seann William Scott y Ethan Suplee.

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"Zona de riesgo": El nuevo thriller criminal de David Mackenzie está ambientado en Londres y es la historia de dos obreros que encuentran una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial y la ciudad entra en estado de evacuación. En medio del caos, una banda de ladrones aprovecha la situación para ejecutar un elaborado atraco. El elenco reúne a Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington.