Los tres mejores estrenos para ver este fin de semana en Netflix

Como ocurre todas las semanas, Netflix renueva su amplio catálogo y continúa apostando por los géneros que más emocionan a sus suscriptores agregando nuevas series, documentales y películas para que cada fin de semana tengan una variedad de opciones para ver.
A continuación repasamos los tres mejores estrenos del gigante de streaming para ver en tu casa durante este fin de semana:
Comedia de 2026 que llegó este 22 de mayo a Netflix. "Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte", indica la sinopsis del filme.
Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix
La cinta fue dirigida por Thea Sharrock y está protagonizada por Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Charles Dance, Emily Mortimer, entre otros. Tiene una duración de 90 minutos.
Serie mexicana de ciencia ficción que llegó el último viernes a Netflix. "Alex es un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana", indica la sinopsis de la serie.
La serie fue creada por Leonel D'Agostino y César Sodero y está protagonizada por José María Yazpik, Andrés Parra, Astrid Bergès-Frisbey, Natalia Solián, Karla Souza entre otros.
Embed - Futuro desierto | Tráiler oficial | Netflix
- Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul
Documental británico que llegó este 19 de mayo Netflix. "En el descanso de la Final de la Liga de Campeones de 2005, el Liverpool perdía por 3-0. Lo que pasó después hizo historia, como recuerdan los jugadores en este documental", indica la sinopsis del filme dirigido por Matt Rudge.