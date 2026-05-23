23 de mayo de 2026 - 16:55

Los tres mejores estrenos para ver este fin de semana en Netflix

Netflix renueva su catálogo y continúa apostando por los géneros que más emocionan a los suscriptores.

Netflix ofrece tres producciones ideales para este fin de semana.

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Los estrenos de Netflix para este fin de semana

  • Las damas primero

Comedia de 2026 que llegó este 22 de mayo a Netflix. "Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte", indica la sinopsis del filme.

Embed - Las damas primero | Tráiler oficial | Netflix

La cinta fue dirigida por Thea Sharrock y está protagonizada por Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Charles Dance, Emily Mortimer, entre otros. Tiene una duración de 90 minutos.

  • Futuro desierto

Serie mexicana de ciencia ficción que llegó el último viernes a Netflix. "Alex es un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana", indica la sinopsis de la serie.

La serie fue creada por Leonel D'Agostino y César Sodero y está protagonizada por José María Yazpik, Andrés Parra, Astrid Bergès-Frisbey, Natalia Solián, Karla Souza entre otros.

Embed - Futuro desierto | Tráiler oficial | Netflix

  • Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul

Documental británico que llegó este 19 de mayo Netflix. "En el descanso de la Final de la Liga de Campeones de 2005, el Liverpool perdía por 3-0. Lo que pasó después hizo historia, como recuerdan los jugadores en este documental", indica la sinopsis del filme dirigido por Matt Rudge.

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