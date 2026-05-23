Los tres mejores estrenos para ver este fin de semana en Netflix

Como ocurre todas las semanas, Netflix renueva su amplio catálogo y continúa apostando por los géneros que más emocionan a sus suscriptores agregando nuevas series, documentales y películas para que cada fin de semana tengan una variedad de opciones para ver.

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A continuación repasamos los tres mejores estrenos del gigante de streaming para ver en tu casa durante este fin de semana:

Comedia de 2026 que llegó este 22 de mayo a Netflix. "Un machista se despierta en un mundo alternativo matriarcal, donde la dinámica de poder de la sociedad se invierte", indica la sinopsis del filme.

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La cinta fue dirigida por Thea Sharrock y está protagonizada por Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Charles Dance, Emily Mortimer, entre otros. Tiene una duración de 90 minutos.

Futuro desierto

Serie mexicana de ciencia ficción que llegó el último viernes a Netflix. "Alex es un psiquiatra que se muda con su familia desde Silicon Valley a un aislado pueblo en Chiapas, donde comienza a probar androides diseñados para integrarse en la vida cotidiana", indica la sinopsis de la serie.

La serie fue creada por Leonel D'Agostino y César Sodero y está protagonizada por José María Yazpik, Andrés Parra, Astrid Bergès-Frisbey, Natalia Solián, Karla Souza entre otros.

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Al descubierto en el Reino Unido: El Liverpool y el milagro de Estambul

Documental británico que llegó este 19 de mayo Netflix. "En el descanso de la Final de la Liga de Campeones de 2005, el Liverpool perdía por 3-0. Lo que pasó después hizo historia, como recuerdan los jugadores en este documental", indica la sinopsis del filme dirigido por Matt Rudge.