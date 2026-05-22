22 de mayo de 2026 - 11:55

Así es el living premium de la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: contacto con la naturaleza y funcionalidad

La propuesta de la pareja combina diseño y funcionalidad, con piezas seleccionadas para transmitir equilibrio.

Así es el&nbsp; living premium de Nicolás Cabré&nbsp; y Rocío Pardo.

Así es el  living premium de Nicolás Cabré  y Rocío Pardo.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

5El actor Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron cómo es el living premium de su casa, un espacio pensado con piezas directas de la naturaleza que se integran en una composición equilibrada. La elección de materiales orgánicos y detalles artesanales refuerza la identidad del ambiente y lo convierte en un lugar donde la funcionalidad convive con el diseño.

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El living en cuestión se convirtió en uno de los espacios más comentados de su nueva casa. La pareja compartió imágenes que dejaron ver cómo lograron un ambiente que combina funcionalidad y diseño bajo una lógica eco-luxury.

Nicolás Cabré
Así es el living premium de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Así es el living premium de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Las publicaciones de la pareja en redes sociales dejaron ver que el espacio se organiza con paredes blancas y ventanales amplios cubiertos por cortinas livianas, lo que permite que la luz natural sea protagonista. Los sofás XL, dispuestos en forma de L, se presentan en tonos claros y se acompañan con una alfombra tejida que aporta textura al ambiente.

En el centro del living de la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se ubica una mesa baja realizada en madera natural. Su diseño conserva la irregularidad de las formas originales, lo que refuerza la idea de conexión con lo orgánico. Este detalle marca el carácter del espacio y lo diferencia de propuestas más convencionales.

Nicolás Cabré
Así es el living premium de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Así es el living premium de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

El living eco-luxury de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con piezas directas de la naturaleza

El resultado que consiguieron los famosos fue un living que combina lo práctico con lo estético, bajo una lógica eco-luxury que se apoya en materiales y piezas directas de la naturaleza. La elección de fibras, maderas y detalles artesanales refuerza la identidad del ambiente y lo convierte en un espacio pensado para la calma.

El estilo eco-luxury que eligieron responde a una tendencia que gana terreno en la decoración contemporánea. Se trata de una propuesta que busca integrar elementos naturales en espacios modernos, generando ambientes equilibrados y funcionales.

Nicolás Cabré
Así es el living premium de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Así es el living premium de Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sorprendieron con un living eco-luxury de su casa, en el que las paredes claras y los ventanales permiten que la luz natural sea protagonista. La disposición general muestra cómo cada elemento fue pensado para transmitir calma y funcionalidad dentro de un ambiente que refleja estilo propio.

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